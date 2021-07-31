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Sony近期申請註冊包含「SoHo Engine」、「PSX」名稱專利

聯合新聞網 / 楊又肇

日前傳出Sony在歐盟地區更新「PlayStation Home」名稱專利持有權，並且將持有時間延長至2028年1月10日之後，Sony後續也在日本地區申請「SoHo Engine」名稱專利，在今年6月時也在美國地區申請「PSX」名稱專利。

其中，「SoHo Engine」是當初在PlayStation 3提供的PlayStation Home所採用軟體引擎技術，而「PSX」則有可能是指過去維持在美國地區舉辦得大型玩家聚會活動「PlayStation Experience」。

PlayStation Experience活動最早是在2002年8月以附屬活動形式隨著歐洲電腦貿易展於英國舉辦，隔年則是以倫敦遊戲週附屬活動形式舉辦，直到2014年才開始移師至美國境內舉辦，分別曾在拉斯維加斯、舊金山與安納漢等地舉辦，亞洲地區則在2017年開始先後在馬來西亞吉隆坡、曼谷舉辦。

不過，從2019年選擇退出E3展會活動後，Sony似乎也未再舉辦PlayStation Experience活動，而此次在美國境內申請相關名稱專利，有可能是為了確保活動名稱不會被他人註冊濫用，至於是否代表Sony日後將恢復舉辦PlayStation Experience活動，暫時還無法確認。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

專利 Sony

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