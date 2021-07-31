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Xbox Series X|S在日本熱賣 年底可能超越Xbox One累積銷量

聯合新聞網 / 楊又肇

就在微軟日前透露Xbox Series X與Xbox Series S成為旗下有史以來銷售成長速度最快的遊戲主機後，Twitter也傳出這兩款遊戲主機也在日本創下極快的銷售紀錄，更預測將在不到一年時間，即可超過Xbox One過去在日本市場累積4年又2個月才達成的10萬台銷售紀錄。

依照Twitter用戶John Welfare引述日本電玩通統計數據，表示Xbox Series X與Xbox Series在上週於日本市場總計銷售達4684台，其中Xbox Series X銷量達2262台，而Xbox Series S銷量則達2422台，更預測若未來13週都能維持平均每週銷量超過2483台，就能實現上市後50週內在日本達成10萬台銷量紀錄。

作為對比，John Welfare表示過去微軟在日本市場的Xbox One系列銷量，是在上市後50個月才達成10萬台銷量，因此若Xbox Series X與Xbox Series S能順利在上市後50周累積相同銷售數量，不僅將成為微軟在日本市場銷售最快的遊戲主機，同時也將扭轉過往在日本市場銷量不佳的形象。

而若能維持目前銷售速度，微軟更有機會在今年底之前，讓Xbox Series X、Xbox Series S銷量超越Xbox One在日本市場總累積銷量。

至於Xbox Series X與Xbox Series S之所以能在日本出現明顯銷量，其中因素除了與微軟近年持續與日本遊戲業者合作，同時也包含目前大規模推廣Xbox Game Pass訂閱服務，讓玩家能透過每月固定計價方式遊玩更多遊戲，甚至選擇訂閱Xbox Gme Pass Ultimate方案的玩家，更可透過串流方式在不同連網裝置遊玩遊戲。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 Xbox Series X

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