快訊

指考地理／台灣缺水入題 「暈渲圖」首次命題考生覺得陌生

立陶宛贈我2萬劑AZ疫苗 土耳其航空載送明晨7:50抵桃機

《Blacktail》開發商認為Xbox Series S產品定位「充滿矛盾」

聯合新聞網 / 楊又肇
▲Xbox Series S
▲Xbox Series S

以斯拉夫神話為基礎打造第一人稱開放世界動作冒險遊戲《Blacktail》的開發商THE PARASIGHT，其執行長暨創意總監Bartosz Kaproń近期接受Gamingbolt網站採訪時，認為Xbox Series S其實在產品定位上充滿著矛盾。

微軟先前推出Xbox Series X與Xbox Series S時，強調前者能發揮最完整的次世代遊戲主機效能，可完整執行4K 60fps畫面與最高8K HDR畫面輸出表現，而後者則僅對應1440P 60fps畫面輸出，同時也標榜能對應雲端串流遊玩體驗，機身設計也相對輕薄。

相較之下，Sony在PlayStation 5分別採用搭載藍光光碟機的標準版，以及價格相對低一點、未搭載藍光光碟機設計的數位版，藉此吸引不同使用需求玩家，但兩者均維持相同運算效能，僅差別在是否搭載藍光光碟機。

以定位上來看，Bartosz Kaproń認為Xbox Series S因為價格設定，因此能吸引更多玩家購買，但是對於遊戲開發商來說可能會較麻煩，因為Xbox Series S在圖像運算效能輸出僅為Xbox Series X的三分之一左右，若要能在Xbox Series X與Xbox Series S兩款遊戲主機上順利運作，意味開發商必須花費更多時間作調整。

而如果微軟希望將Xbox Series S定位在適合搭配Xbox Game Pass訂閱服務使用，或是配合Ultimate版本訂閱方案遊玩雲端串流遊戲服務，但前者在部分執行效能可能不比Xbox Series X，而後者使用模式其實也能透過既有Xbox One系列機種取代，玩家甚至不需要考慮選購Xbox Series S，除非希望能在一般情況下遊玩次世代遊戲內容，而非透過雲端串流方式。

不過，如果從希望吸引更多玩家加入使用新款Xbox次世代主機角度來看，實際上微軟這樣的決定，確實可以吸引更多預算有限玩家升級，只是依照Bartosz Kaproń看法則是認為會讓開發商必須作更多最佳化調整的準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Xbox Series X

延伸閱讀

單機末日生存RPG《Chernobylite》現已正式上線 勇闖車諾比禁區探尋真相

和風恐怖經典《零～濡鴉之巫女～》10月底發售 追加「拍照模式」與新服裝

微軟因雲端業務營收顯著成長 Xbox Series X|S成銷售成長最快遊戲主機

因應《微軟模擬飛行》即將登上Xbox Series X|S 微軟推薦多組飛行搖桿控制配件

相關新聞

PS5銷量突破1千萬台 SONY史上銷售速度最快的主機

Sony Interactive Entertainment（SIE）今（28）宣布，新一代遊戲主機PlayStatio...

Valve強調Steam Deck可以相容遊玩所有Steam收錄遊戲

針對先前有看法質疑Steam Deck藉由Proton技術，讓原本以Linux作業系統環境運作的Steam Deck，可藉此相容使用Steam服務收錄遊戲內容的作法，或許無法完整對應所有遊戲內容，Valve開發人員Pierre-Loup Griffais在參與IGN網站訪談時，對此做了相關澄清。

以軟體驅動工業機器人學習能力的Intrinsic 從Alphabet拆分獨立

Alphabet宣布旗下X實驗室另一項射月項目 (moonshot)正式成為獨立公司，並且將以Intrinsic名稱運作，主要針對工業機器人提供具學習能力的軟體設計應用。

維珍航空、亞馬遜創辦人先後登上太空 但可能無法申請「太空人之翼」徽章

雖然維珍航空創辦人Richard Branson與亞馬遜創辦人Jeff Bezos均先後登上「太空」，但可能無法獲得由美國聯邦航空管理局頒發的「太空人之翼」徽章。

因應《微軟模擬飛行》即將登上Xbox Series X|S 微軟推薦多組飛行搖桿控制配件

在《微軟模擬飛行》即將在7月27日登上Xbox Series X|S，微軟宣布多款適用於此款遊戲的飛行搖桿控制配件，其中多款控制配件將會在今年秋季進入市場銷售，但也有幾款要等到2022年才會上市。

Codemasters新作《極速房車賽 傳說》 真人演出部分以《曼達洛人》相同方式拍攝

去年底以高於Take-Two Interactive出價順利收購《F1》系列，以及《大地長征》 (DiRT)、《極速房車賽》 (GRID)系列遊戲開發商Codemasters後，EA在稍早以線上形式舉辦的EA Play Live活動，宣布將推出由Codemasters打造的車輛競速遊戲《極速房車賽 傳說》 (GRID Legends)。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。