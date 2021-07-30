《Blacktail》開發商認為Xbox Series S產品定位「充滿矛盾」

以斯拉夫神話為基礎打造第一人稱開放世界動作冒險遊戲《Blacktail》的開發商THE PARASIGHT，其執行長暨創意總監Bartosz Kaproń近期接受Gamingbolt網站採訪時，認為Xbox Series S其實在產品定位上充滿著矛盾。

微軟先前推出Xbox Series X與Xbox Series S時，強調前者能發揮最完整的次世代遊戲主機效能，可完整執行4K 60fps畫面與最高8K HDR畫面輸出表現，而後者則僅對應1440P 60fps畫面輸出，同時也標榜能對應雲端串流遊玩體驗，機身設計也相對輕薄。

相較之下，Sony在PlayStation 5分別採用搭載藍光光碟機的標準版，以及價格相對低一點、未搭載藍光光碟機設計的數位版，藉此吸引不同使用需求玩家，但兩者均維持相同運算效能，僅差別在是否搭載藍光光碟機。

以定位上來看，Bartosz Kaproń認為Xbox Series S因為價格設定，因此能吸引更多玩家購買，但是對於遊戲開發商來說可能會較麻煩，因為Xbox Series S在圖像運算效能輸出僅為Xbox Series X的三分之一左右，若要能在Xbox Series X與Xbox Series S兩款遊戲主機上順利運作，意味開發商必須花費更多時間作調整。

而如果微軟希望將Xbox Series S定位在適合搭配Xbox Game Pass訂閱服務使用，或是配合Ultimate版本訂閱方案遊玩雲端串流遊戲服務，但前者在部分執行效能可能不比Xbox Series X，而後者使用模式其實也能透過既有Xbox One系列機種取代，玩家甚至不需要考慮選購Xbox Series S，除非希望能在一般情況下遊玩次世代遊戲內容，而非透過雲端串流方式。

不過，如果從希望吸引更多玩家加入使用新款Xbox次世代主機角度來看，實際上微軟這樣的決定，確實可以吸引更多預算有限玩家升級，只是依照Bartosz Kaproń看法則是認為會讓開發商必須作更多最佳化調整的準備。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》