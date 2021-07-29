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PlayStation 5銷量超過1000萬台，成為Sony旗下有史以來銷售速度最快的遊戲主機

聯合新聞網 / 楊又肇

今年4月底才宣布PlayStation 5銷量累積超過780萬台Sony在稍早時候再次宣布PlayStation 5消類已經超過1000萬台，並且成為Sony旗下有史以來銷售速度最快的遊戲主機。

除了累積銷售超過1000萬台，Sony同時也說明由Insomniac Games開發的《蜘蛛人：邁爾斯·莫拉雷斯》 (Marvel’s Spider-Man: Miles Morales)從去年11月銷售以來已經累積超過650萬套，而首次同步開放在Xbox平台銷售的《美國職棒大聯盟21》 (MLB The Show 21)，從今年4月16日推出以來的遊玩人數累積超過400萬人。

至於今年4月30日推出，由Housemarque開發打造的《死亡回歸》 (Returnal)已經累積銷售56萬套，而在6月11日推出、由Insomniac Games打造的《拉捷特與克拉克 切割分裂》 (Ratchet & Clank: Rift Apart)銷量更累積超過110萬套。

索尼互動總裁暨執行長Jim Ryan表示：「對於熱情擁戴PS5的PlayStation玩家社群，以及為我們平台帶來令人驚嘆的遊戲體驗的世界級開發夥伴和發行商夥伴，我難以充分表達我深切的感謝之情。雖然PS5比我們先前的任何一款主機更快接觸到更多用戶，但由於PS5的需求持續大於供給，我們仍須努力。我希望玩家知道，雖然我們在世界各地繼續面臨影響我們行業和許多其他行業的獨特挑戰，但提高庫存水平仍是SIE的首要任務。」

而Sony對於PlayStation 5未來銷量預測依然不變，同時也強調將由Santa Monica Studios打造的《戰神》 (God of War)、Polyphony Digital打造的《跑車浪漫旅7》 (Gran Turismo 7)，以及Guerrilla Game打造的《地平線 西方禁地》 (Horizon Forbidden West)，另外也包含由EA推出的《戰地風雲2042》 (Battlefield 2042)、Bethesda推出的《死亡循環》 (DEATHLOOP)、Ubisoft推出的《極地戰嚎6》 (Far Cry 6)與Ember Lab推出《奇納：靈魂之橋》 (Kena: Bridge of Spirits)擴展PlayStation 5遊玩體驗。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony PS5

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