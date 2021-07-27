Valve強調Steam Deck可以相容遊玩所有Steam收錄遊戲

針對先前有看法質疑Steam Deck藉由Proton技術，讓原本以Linux作業系統環境運作的Steam Deck，可藉此相容使用Steam服務收錄遊戲內容的作法，或許無法完整對應所有遊戲內容，Valve開發人員Pierre-Loup Griffais在參與IGN網站訪談時，對此做了相關澄清。

依照Pierre-Loup Griffais的說法，Valve的目標是計畫讓所有Steam服務所收錄遊戲都能在Steam Deck上遊玩，並且強調今年推出的新款遊戲都能順利執行運作，反而是去年以前推出的遊戲才有較大相容問題。

不過，借助於Proton技術，目前幾乎所有在Steam服務上架的遊戲都能順利在Steam Deck上運作。

而Valve硬體工程師Yazan Aldehayyat更說明在Steam Deck採用的硬體設計，分別使用AMD新款基於Ryzen 3000系列的客製化CPU，以及基於Radeon RX 6000系列、以RDNA2顯示架構打造的GPU，並且搭配LPDDR5記憶體，藉此讓整體遊戲運作更為流暢。

Steam Deck本身採用類似Nintendo Switch般的掌機形式設計，配置解析度為1280 x 800與16:10顯示比例的7吋螢幕，分別對應60Hz畫面更新率與400 nits亮度表現，並且標榜可遊玩3A等級遊戲作品。

除了可透過內建控制器遊玩，或是透過內建陀螺儀、觸控面板、麥克風等元件對應直覺的體感操作，更可連接螢幕、鍵盤與滑鼠當作PC般遊玩，甚至內建Linux作業系統也能改裝微軟Windows，並且安裝使用第三方遊戲市集服務。

在先前透露說法裡，Ubisoft執行長Yves Guillemot表示若Valve能使Steam Deck產生足夠市場影響力，將會考慮重新在Steam服務平台上架遊戲內容。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》