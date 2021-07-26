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以軟體驅動工業機器人學習能力的Intrinsic 從Alphabet拆分獨立

聯合新聞網 / 楊又肇

Alphabet宣布旗下X實驗室另一項射月項目 (moonshot)正式成為獨立公司，並且將以Intrinsic名稱運作，主要針對工業機器人提供具學習能力的軟體設計應用。

相較先前Alphabet持有的Boston Dynamics，此次從Alphabet獨立運作的Intrinsic是以軟體形式驅動工業機器人，並且使其能具備更高學習能力，藉此讓應用機器人的工業自動化效率提升。

而就Intrinsic執行長Wendy Tan-White表示，目前已經透過旗下軟體技術協助數百萬間公司、企業，以及開發者提升機器人自動化運作效率，藉此讓更多機器人能套用在各類應用場景。

在相關應用中，Intrinsic旗下技術已經可以讓機器人在兩小時內訓練後，即可進行組裝簡易的家具設備。相較之下，原本的機器人設計就必須花費數百小時時間編寫程式，因此能大幅減少許多公司、企業或開發者設計機器人應用所需時間。

目前Intrinsic計畫擴展旗下技術應用，並且透過實際案例驗證，其中也鎖定車輛製造、電子元件生產，或是醫療照護等需求，藉此讓機器人可以套用在更多場域。

在進一步想法中，Intrinsic更預期眾多生產製造應用場景若能順利導入自動化機器人，將能大幅降低人力成本，並且提高整體工作效率，甚至也能減少眾多勞動人口往來通勤所產生環境影響。

過去Alphabet也曾投資機器人產業發展，例如過去曾在2013年收購獨立自麻省理工學院的Boston Dynamics，但最終則是在2017年轉售給Softbank，而最終則是再由Softbank移轉給現代汽車集團。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Alphabet

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