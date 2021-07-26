維珍航空、亞馬遜創辦人先後登上太空 但可能無法申請「太空人之翼」徽章

雖然維珍航空創辦人Richard Branson與亞馬遜創辦人Jeff Bezos均先後登上「太空」，但可能無法獲得由美國聯邦航空管理局頒發的「太空人之翼」徽章。

「商業太空人之翼計畫」 (The Commercial Astronaut Wings Program)是美國聯邦航空管理局在2004年對外開放非政府單位申請項目，只要符合搭乘航空載具達離地80公里高度 (50英里)即可申請太空人之翼徽章。

不過，在Jeff Bezos等人搭乘藍色起源的New Shepard火箭完成長達將近11分鐘的太空旅行的當天，美國聯邦航空管理局則是宣布調整計畫申請辦法，更是從2004年以來首度對此計畫進行調整，其中加入太空行程的機組成員必須證明在飛行過程完成對大眾不可或缺，或是促成人類在太空旅行發展貢獻才能算數。

至於完成哪些貢獻才符合資格，依然要由美國聯邦航空管理局認定。

而在此項計畫申請辦法調整後，雖然Richard Branson與Jeff Bezos均先後達成搭乘航空載具到離地80公里高度以上距離的條件，但在飛行過程是否完成符合美國聯邦航空管理局認定貢獻，顯然就成為申請太空人之翼徽章的「阻礙」，因此可能讓Richard Branson與Jeff Bezos無法符合申請資格。

不過，包含維珍銀河與藍色起源在完成首次載人升空任務後，依然向參與飛行成員頒發自製飛行徽章，藉此證明完成第一次載人升空任務。

目前太空人之翼徽章在美國境內分別由美國軍方、美國太空總署，以及美國聯邦航空管理局核發，而「商業太空人之翼計畫」則是由美國聯邦航空管理局負責，但在近期維珍銀河與藍色起源先後進行載人升空任務時，均未提出申請太空人之翼徽章。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》