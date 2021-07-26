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因應《微軟模擬飛行》即將登上Xbox Series X|S 微軟推薦多組飛行搖桿控制配件

聯合新聞網 / 楊又肇
▲《微軟模擬飛行》
▲《微軟模擬飛行》

《微軟模擬飛行》即將在7月27日登上Xbox Series X|S，微軟宣布多款適用於此款遊戲的飛行搖桿控制配件，其中多款控制配件將會在今年秋季進入市場銷售，但也有幾款要等到2022年才會上市。

雖然《微軟模擬飛行》透過控制手把，或是藉由滑鼠與鍵盤也能控制遊玩，但畢竟透過擬真的飛行搖桿控制配件操作，還是會有更真實的帶入感，尤其在此次採用諸多擬真畫面呈現技術，並且支援多螢幕圍繞顯示輸出，在玩家資金充足情況下，甚至可以在家打造一組「飛行模擬器」。

而此次被微軟推薦的飛行搖桿控制配件，分別來自Turtle Beach、Honeycomb，以及Thrustmaster。

不過，目前僅Thrustmaster會在7月27日率先推出旗下T.Flight Full Kit X飛行搖桿控制配件，讓玩家可用於Windows PC平台版本的《微軟模擬飛行》，或是預計在7月27日登上Xbox Series X|S平台版本，而全球地區則要等到10月19日才會上市，另外搖桿與踏板配件也提供個別銷售版本，甚至計畫在年底推出新款支架配件。

▲Thrustmaster T.Flight Full Kit X飛行搖桿控制配件
▲Thrustmaster T.Flight Full Kit X飛行搖桿控制配件

由Turtle Beach推出的VelocityOne Flight飛行搖桿控制配件，則是採用方向盤形式設計，並且具備飛機控制閥門、調節按鈕等設計，在設計時更參考航空工程人員與飛行機師意見，預計會在今年秋季推出。

▲Turtle Beach VelocityOne Flight飛行搖桿控制配件
▲Turtle Beach VelocityOne Flight飛行搖桿控制配件

至於Honeycomb推出的Alpha Flight Controls XPC，以及目前著手打造的另一款飛行搖桿控制配件，預計會在2022年推出，除了標榜擬真配置，更可透過多組可自定義按鍵針對個人操作需求調整。

▲Honeycomb Alpha Flight Controls XPC
▲Honeycomb Alpha Flight Controls XPC

如果玩家還是比較習慣使用滑鼠與鍵盤控制，微軟也推薦過去由Razer打造，並且符合Designed fo Xbox設計規範的Razer Turret滑鼠鍵盤組，另外像是Hori先前針對《空戰奇兵7 未知天際》推出的Ace Combat 7 HOTAS Flight Stick飛行搖桿，其實同樣可以用在《微軟模擬飛行》。

▲Razer Turret滑鼠鍵盤組
▲Razer Turret滑鼠鍵盤組

▲Hori Ace Combat 7 HOTAS Flight Stick飛行搖桿
▲Hori Ace Combat 7 HOTAS Flight Stick飛行搖桿

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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