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Codemasters新作《極速房車賽 傳說》 真人演出部分以《曼達洛人》相同方式拍攝

聯合新聞網 / 楊又肇

去年底以高於Take-Two Interactive出價順利收購《F1》系列，以及《大地長征》 (DiRT)、《極速房車賽》 (GRID)系列遊戲開發商Codemasters後，EA在稍早以線上形式舉辦的EA Play Live活動，宣布將推出由Codemasters打造的車輛競速遊戲《極速房車賽 傳說》 (GRID Legends)。

而在遊戲內容中，Codemasters更加入諸多由真人演出情節，並且透過與迪士尼影集《曼達洛人》相同的延展時境技術 (extended-reality)，透過大型環狀LED螢幕打造拍攝場景，同時更找來Netflix原創影集《性愛自修室》中扮演主角好友Eric Effiong的Ncuti Gatwa參與演出，讓遊戲能有更深層的劇情帶入感。

同時，Codemasters也強調《極速房車賽 傳說》將收錄更多車輛，預計會有超過上百台車輛可供選擇，其中更包含Aston Martin Valkyrie AMR Pro女武神超跑、Audi A4 Quattro BTCC與Mitsubishi Lancer Evolution X Drift，同時也包含由開發團隊打造的虛構單座方程式賽車，以及半掛式貨卡車 (big rig)。

玩家將可在舊金山、巴黎、倫敦和莫斯科等城市展開競賽，同時也能在英國布蘭茲哈奇 (Brands Hatch)、美國印第安納波利斯 (Indianapolis)等130個真實及虛構賽道奔馳，同時在賽事部分也增加甩尾賽，讓玩家能有更多遊玩體驗，甚至也能透過賽道創作工具打造不同賽事風格與競速規則。

Codemasters預計會在後續公布更多資訊，同時也說明藉由過去多年以來打造車輛競速遊戲經驗，將使《極速房車賽 傳說》有更不一樣的遊玩感受。

《極速房車賽 傳說》預計在2022年推出，將對應PlayStation 5、PlayStation 4、Xbox Series X|S、Xbox One系列，以及PC平台。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

舊金山 性愛 莫斯科

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