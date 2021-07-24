EA確認《任意迷途》將在9/10正式推出 同步揭曉實機遊玩影片

EA在稍早舉辦的EA Play Live」中宣布，過去在E3 20219宣布，並且以動作冒險遊戲形式呈現的《任意迷途》 (原名為Lost in Random)，並且釋出實機遊玩預影片。

由瑞典哥特堡的Zoink Games打造，並且以哥德童話風格呈現的動作冒險遊戲《任意迷途》，玩家必須扮演年輕女孩「伊文」，並且與骰子夥伴「小骰」一同冒險，並且以手邊資源打破「隨機」詛咒。

從預告影片呈現內容，可以看見遊戲將桌遊內容融入3D動作遊戲，因此在遊戲中可以看見不少擲骰、抽卡等情況，同時也融合動作遊戲中爽快連打、使用不同技能的遊玩體驗。

《任意迷途》預計在今年9月10日正式推出，確定分別在PlayStation 4、Xbox One、Nintendo Switch、PC平台推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》