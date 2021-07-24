EA證實投入重製經典科幻生存恐怖遊戲《絕命異次元》

EA在稍早透過線上形式舉辦的EA Play Live活動中，確定將重製過去以科幻生存恐怖遊戲呈現的《絕命異次元》 (Dead Space)。

《絕命異次元》系列最早是在2008年10月推出，由EA旗下Visceral Games工作室打造的系列第三人稱視角射擊遊戲，但此次重製版本將由曾經打造《星際大戰：戰場前線II》與《星際大戰：中隊爭雄》的 Motive工作室負責完全重製，並且將以EA DICE旗下Frostbite遊戲引擎 (寒霜引擎)，搭配次世代遊戲主機與新PC硬體規格效能呈現更真實影像與遊戲特效。

而遊戲主軸依然會聚焦在系列遊戲主角—工程師艾薩克·克拉克 (Issac Clarke)，以及在外太空環境出現的基因突變生物，並且設法在外太空漆黑、死寂環境下求生存。

重製版《絕命異次元》預計會在PlayStation 5、Xbox Series X|S，以及PC平台推出，但尚未確認具體推出時程。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》