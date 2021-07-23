《戰地風雲2042》9月開放beta測試 揭曉第三種多人遊玩模式「傳送門」

今年6月初正式對外揭曉的《戰地風雲2042》 (Battlefield 2042)，在此次以線上形式舉辦的EA Live期間，進一步揭曉名為「傳送門」 (原文名稱為Portal)的第三種多人遊玩模式，讓玩家可高度自訂遊玩規則、地圖等細項，藉此創造更多元遊玩體驗。

《戰地風雲2042》由DICE團隊花費3年時間構思創作，最大改變是將遊戲遊玩模式作了大幅度調整，其中包含取消傳統單人戰役模式，僅以多人連線方式遊玩，並且藉由更多武器、載具與裝備創造全新體驗，此外更以架空世界觀作為遊戲背景，不同過往以真實歷史戰役作為設定，同時在PC版本可對應多達128名玩家同時遊玩，遊戲主機平台則最多對應64名同時上線對戰，藉此呈現與過往系列作品不同遊玩模式。

而先前公布「全面戰爭」 (All-Out Warfare)、「危險區域」 (Hazard Zone)兩種遊玩模式後，此次在EA Live期間公布的第三種多人遊玩模式將以「傳送門」 (Portal)為稱，同時確認由Ripple Effect Studios (前身為DICE洛杉磯工作室，於今年7月8日更名)打造，強調可讓玩家以直覺拖曳選項方式決定對戰規則，其中包含兵種、專長、能力、地圖等，甚至可以自訂對戰過程中的各類條件、最多遊玩人數等，同時設定之後的內容也能透過線上分享，讓其他玩家加入挑戰。

收錄7張「全面戰爭」遊玩模式地圖，以及6張系列作品地圖

在「傳送門」遊玩模式所收錄地圖，分別包含7張源自「全面戰爭」遊玩模式的地圖內容，以及6張源自《戰地風雲1942》、《戰地風雲：惡名昭彰2》與《戰地風雲3》的經典地圖內容。

其中，經典地圖內容包含《戰地風雲1942》收錄的「突出部之役」 (Battle of the Bulge)與「阿萊曼戰役」 (El Alamein)，以及《戰地風雲：惡名昭彰2》收錄的「亞里加港」 (Arica Harbor)與「瓦爾帕萊索」 (Valparaiso)，還有收錄在《戰地風雲3》的「裡海邊境」 (Caspian Border)與「諾沙運河」 (Noshahr Canals)地圖內容。

多樣武器、載具與設備

「傳送門」遊玩模式總計收錄超過40種源自三個戰區的武器，其中包含M1加蘭德步槍 (M1 Garand)、反戰車火箭筒 (Panzerschreck)、G3步槍、M416步槍等，另外也包含所有在「全面戰爭」遊玩模式收錄武器。

而車輛等載具也同樣收錄超過40款，其中包含在二戰期間具代表性的噴火戰鬥機 (The Spitfire)，以及B17轟炸機，另外也包含現代化的四輪機車 (Quad Bike)與偵查直升機「Little Bird」，同時在「全面戰爭」遊玩模式收錄載具也能在「傳送門」遊玩模式使用。

至於設備部分則收錄超過30種以上，其中包含用於偵查的小型飛行器 (MAV,Micro Air Vehicle)與無線電，另外也包含可用來當作武器的自動體外心臟去顫器，以及拆彈機器人 (EOD Bot)，另外也同樣收錄所有在「全面戰爭」遊玩模式收錄設備。

更多軍種加入

玩家可以在「傳送門」遊玩模式混搭7種不同軍種，並且與《戰地風雲2042》的10名專家 (Specialist)混搭。而7種軍種，分別包含《戰地風雲1942》登場的英軍、美軍，以及德軍軍種，以及來自《戰地風雲：惡名昭彰2》裡的美軍與俄軍，同時僅限在「傳送門」遊玩模式中使用。

同時，諸如在《戰地風雲3》裡的突擊兵、工兵、輔助兵及偵察兵等兵種，將會依照不同能力改變戰局發展。

高度客製化遊玩模式

在「傳送門」遊玩模式預設內容中，玩家可以直接選擇由官方以《戰地風雲》系列經典戰役製作內容，包含「征服」 (Conquest)、「突擊」 (Rush)及「團隊死鬥」 (Team Deathmatch)，或是透過自行創作，以及遊玩他人分享創作內容。

由於創作平台是基於網頁設計，因此創作內容可以同時分享給PC平台，或是家用主機平台版本玩家使用。創作時可以透過直覺的圖像拖曳方式進行設定，而各項武器、載具等強度平衡也均作了調整。

因為對應高度客製遊玩，因此玩家甚至可以決定由《戰地風雲1942》登場的德軍手持刺刀，對上《戰地風雲2042》內登場的工兵，並且以手持自動體外心臟去顫器應戰等對戰模式。

玩家總計可以從現有13張地圖內容進行挑選，並且能決定遊戲遊玩模式，其中更可在遊戲遊玩模式內決定可使用軍種、兵種、載具及武器，以及是否能使用瞄準鏡，或是趴地等動作。

另外，玩家也能決定在遊戲中透過抬頭顯示器或輔助地圖功能的能見度，或是限制可使用武器、專家、裝備或載具，並且可決定遊戲可加入遊玩人數規模，以及可使用武器數量等，其他也包含可自訂戰局勝利條件、遊玩規則、隊伍人數規模等細節。

預計在9月開放beta測試

玩家目前已經可以預購《戰地風雲2042》，並且可獲得遊戲公測資格，PC版本與PlayStation 4、Xbox One版本售價為59.99美元，而PlayStation 5與Xbox Series X|S則會以69.99美元價格銷售。另外，黃金版的PC版本售價為89.99美元，遊戲主機板本則是99.99美元，而終極版PC版本售價為109.99美元，遊戲主機板本則是119.99美元。

DICE團隊在遊戲上市後，將會在每個賽季推出戰鬥通行證，以利玩家推進遊戲中的劇情發展。而目前規劃上市第一年將會有四個賽季，因此會推出四組戰鬥通行證，並且計畫增加4名全新專家與全新地圖，同時也會加入更多遊玩內容。

遊戲預計在今年10月22日開放銷售，並且計畫在今年9月開放beta測試，先前已經完成預購的玩家將可優先加入測試，至於EA Play會員則可在10月15日提前以10小時長度時間搶先體驗完整遊戲內容。

而在遊戲正式上市前，EA預計還會進一步公布「危險區域」遊玩模式細節，同時也會持續公布更多專家能力細節，以及第一個賽季的戰鬥通行證相關資訊。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》