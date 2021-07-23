日本新款數位版PS5重量減少300公克 預計7月下旬開始銷售
相關說明文件顯示，索尼互動娛樂 (Sony Interactive Entertainment)悄悄地將日本地區銷售的數位版PlayStation 5重量減輕300公克，型號則從原本的「CFI-1000B」改為「CFI-1100B」。
而新款數位版PlayStation 5預計會在7月下旬進入日本市場銷售，暫時還無法確認其他地區銷售版本是否也有相同改變。
不過，除了重量上的差異，包含外觀、使用方式、功能等均未改變，基本上與先前推出版本相同。
但從相關資料比對，從美國FCC與秘魯MTC檢驗單位認證文件顯示，型號為「CFI-1100B」的新款數位版PlayStation 5採用無線網路與藍牙模組，從原本的「J20H100」更改為「AW-XM501」，但依然使用恩智普提供的無線網路晶片88W9000S，主要差異在於天線增益與對應頻道規格。
另一個可能影響重量的部分，則可能是配合無線網路模組變更，導致內部電路設計重新調整，進而影響整體重量改變。此外，目前也有消息指出新型號主機隨附用於固定底座的螺絲，從原本需要配合硬幣或一字起子旋緊固定的設計，改為僅需手動擰緊，或許也因此減少新機整體重量。
至於搭載藍光光碟的標準款PlayStation 5，目前並未有調整型號的消息傳出，依然維持使用「CFI-1100A」型號。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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