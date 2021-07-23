Ubisoft：若Steam Deck熱銷 考慮重新讓旗下遊戲在Steam上架

公布2021財年第一季財報結果時，Ubisoft執行長Yves Guillemot表示若Valve日前揭曉的Steam Deck能產生足夠市場影響力，將會考慮重新在Steam服務平台上架遊戲內容。

由於本身也擔任發行商角色，Ubsoft目前銷售遊戲主要還是透過旗下遊戲市集，或是透過Microsoft Store、EPIC Games Store等服務銷售，僅早期部分遊戲內容仍維持透過Steam服務平台銷售。而與Valve產生爭執，主因在於Ubisoft認為Steam削價促銷方式影響遊戲業者營收，因此目前主要遊戲作品都不再透過Steam服務平台銷售。

不過，Yves Guillemot回應對於Steam Deck的看法時，則表示若此項產品能在市場產生足夠影響力，未來Ubisoft也會考慮再次透過Steam服務平台銷售遊戲內容。

以目前來看，Valve已經透露Steam Deck也能安裝Windows作業系統，甚至也能透過Steam以外的遊戲市集服務購買遊戲，意味使用者想在Steam Deck上執行遊玩Ubisoft旗下3A等級遊戲作品，理論上並非難事，因此Ubisoft是否願意重新在Steam服務平台上架遊戲，似乎不會構成阻礙。

但如果Ubisoft願意在Steam上架旗下遊戲內容，顯然對於不少遊戲玩家會有利，並且更容易管理旗下持有遊戲內容。

而在此次財報會議上，Ubsoft表示將會持續藉由擴充《刺客教條》系列遊戲，搭配接下來即將推出的《極地戰嚎6》、《虹彩六號：隔離禁區》與《瑪利歐+瘋狂兔子 希望之星》等作品吸引玩家支持。

另一方面，近期因慣性的企業內部性騷擾問題並未積極處理，遭到法國工會組織及前員工提告的情況，Ubsoft目前並未公布具體細節，而先前雖然聲稱已經完成內部調查，同時也做了相關處置，但相關消息表示涉及性騷擾的高層並未因此受影響，同時性騷擾等歧視問題更未獲得全面改善。

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《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》