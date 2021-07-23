探索壹岐島 Sony公布更多《對馬戰鬼 導演剪輯版》新增章節細節

日前確認將在PlayStation 5平台推出追加全新「壹岐島」章節的《對馬戰鬼 導演剪輯版》消息後，索尼互動娛樂稍早再次公布預定於8月20日發行的這款遊戲細節，讓玩家一窺境井仁將在壹岐島上面對的回憶與全新威脅。

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重新踏上過往曾經待過的壹岐島，境井仁將面對由名為安喀夏可敦，並且被稱為「蒼鷹」的巫師所帶領蒙古部落，同時也將面對舊時的恐懼，進而揭開早已深深埋藏的創傷，讓玩家在探索新島嶼，以及對抗新的威脅時，將一併深入探究境井一族黑暗的過去。

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依照《對馬戰鬼 導演剪輯版》開發商Sucker Punch Productions的資深編劇Patrick Downs表示，半杜撰的壹岐島將與對馬島形成鮮明對比，是個充斥搶匪和罪犯、野蠻而無法紀的島嶼，飽受戰爭記憶的創傷，民風強悍而各自為政，而武士在過去數十年來都無法掌控那裡的局勢。

而境井仁必須跟一群難相處的角色搭檔或配合，才能迎戰「蒼鷹」，並且必須避免對馬島與日本其餘各地陷入嚴重危機。同時在壹岐島上探索時，境井仁將遭遇海寇、偷運者、瘋狂僧侶，並且造訪傳說有鬼魅出沒的洞穴，同時學習新的技能。

另外，在壹岐島上也會詮釋親密、動人的個人故事，其中包含人們在現實生活中掙扎著擺脫舊恨，並且設法在戰時存活下來的心境，以及關於保護珍惜的信仰和捍衛家園的兩難感受，並且包含境景仁身為境井家繼承人所肩負責任，以及成為戰鬼的取捨。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》