任天堂Switch OLED「微改版」更好賺 生產成本拆解給你看

任天堂 Switch 從舊版發售以來都是以賺錢的方式銷售，而這次改版居然還進一步提高了利潤，這在遊戲主機業並不常見。

任天堂的新款 Switch 主機將在今年 10 月 8 日上市，原版 Nintendo Switch 在 2017 年 3 月開始發售，至今已滿四年多，改版消息引起市場廣泛關注。

熟悉任天堂的人都知道，該公司較受歡迎的遊戲主機，都會有小幅改版的機種來刺激銷量，類似音樂專輯改版發行的策略。從 GBA → GBA SP、NDS → NDSL、3DS → 3DS LL 一路都是如此的小改版路線，現在輪到 Switch → Switch OLED 而已。

Photo Credit：截自任天堂官網

但為什麼這次的改版卻特別引起老玩家的不滿呢？網路上很多人反應：「都接電視玩，螢幕升級根本用不到」、「說好的 Switch Pro 呢？」、「等了老半天只改了不重要的東西」等等。

Switch 新版、舊版差異在哪？

第一點、也是最重要的一點，就是這次的 Switch OLED 改版和以往的小幅升級機型有一個關鍵性的差異，那就是——售價。

NDS → NDSL 價差 2,000 日元，3DS → 3DS LL 價差 2,800 日元，而 Switch？ Switch OLED 在日本當地的含稅價格是 3 萬 7,980 日圓，比原版 Switch 的售價高出了 5,000 日圓；而美國市場的定價則是提高了 50 美元，從舊版的 300 美元售價變為 OLED 版的 350 美元售價。

根據《彭博社》的報導，顯示器產業調研公司 DSCC 的聯合創辦人兼亞洲營運總監田村喜男（Yoshio Tamura）表示，新版任天堂 Switch 採用了三星電子的 7 吋 OLED 面板，價格應該會比舊版高出 3 到 5 美元；據英國調研公司 Omdia 認為，Switch 改版款將硬碟容量提高至 64 GB，使製造成本增加 3.5 美元。

Photo Credit：截自任天堂官網

由於此次改版未修正許多玩家最在意的 Joy-Con 飄移問題，總升級的硬體成本僅有前述兩者加上其他小零組件的小升級，《彭博社》集各專家的意見認為，任天堂總共增加的生產成本僅有每部主機 10 美元。

任天堂獨創的定價模式

任天堂 Switch 從舊版發售以來都是以賺錢的方式銷售，而這次改版居然還近一步提高了利潤，這在遊戲主機業並不常見。

Photo Credit：截自任天堂官網

遊戲主機行業向來的銷售模式是「虧本銷售」，因為必須先確保遊戲主機獲得玩家的廣泛採用，再透過遊戲軟體的利潤以及逐漸提高遊戲主機的製造效率、以量制價，最終回收初始成本。Sony 的 PlayStation 3、4 和 5 代都遵循這個模式。

而市場對於新款 Switch 主機能否成功的看法則相當兩極，有些分析師認為現在消費者對 Switch 主機的需求相當強大，自然沒有降價的理由，新款主機當然也不會失敗。

也有分析師直言，任天堂並沒辦法說服大家，改版款 Switch OLED 新款主機所提供的附加價值，值得其上升的售價。晨星公司（Morningstar）的伊藤和典就認為，新款 Switch 定位不上不下，難以期待此改版有助於延長 Switch 系列的生命週期，以後 Switch 的銷售只會放緩。

任天堂公司的股價，自上周宣布 Switch 改版以來下跌了大約 5%。

《本文作者蜜雅，原文刊登於合作媒體INSIDE，聯合新聞網獲授權轉載。》