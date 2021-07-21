Ubisoft揭曉免費遊玩的第一人稱射擊新作《Tom Clancy’s XDefiant》

更新：Ubisoft稍早宣布《Tom Clancy's XDefiant》中文翻譯名稱將以《湯姆克蘭西：極惡戰線》為暫稱。

繼去年推出第一款湯姆克蘭西官方行動遊戲－《湯姆克蘭西：菁英特工》，後續更宣布擴展《湯姆克蘭西：全境封鎖》宇宙之後，Ubisoft稍早宣布將推出全新以湯姆克蘭西世界觀的第一人稱射擊遊戲，並且確定以《Tom Clancy's XDefiant》為稱。

《Tom Clancy's XDefiant》為免費遊玩的競技場射擊遊戲，由Ubisoft舊金山工作室開發，其中結合驚險刺激槍戰與個人化裝備配置，並且區分各具特色的陣營，玩家將以「反抗者」槍手身分組隊，為支配而戰。

遊戲預計Windows PC、PlayStastion 5、PlayStastion 4、Xbox Series X|S與Xbox One系列機種推出，並且將在8月5日率先在北美地區展開Windows PC版本封測。

玩家在遊戲中可自訂Defiant遊戲風格，其中包含選擇陣營、特質、能力與超能，並且從武器庫中選擇主要武器、次要武器、配件及裝置，另外則將以6對6競技場，以及線性遊戲模式，同時結合大量獨家設計的輪換地圖集，讓戰況永遠不會有重複情形，而開發團隊也會持續加入更多陣營、角色與能力選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》