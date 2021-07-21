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《微軟模擬飛行》將讓玩家駕駛「眼科飛機醫院」 未來更計畫加入「直升機」

聯合新聞網 / 楊又肇

今年在E3 2021期間宣布《微軟模擬飛行》將在7月27日登上Xbox Series X|S，並且將與電影《捍衛戰士：獨行俠》合作下載內容後，遊戲開發商Asobo稍早更宣布與國際性非營利醫療教育組織奧比斯 (Orbis International)合作，將讓玩家可在《微軟模擬飛行》體驗駕駛奧比斯獨有的眼科飛機醫院 (The Orbis Flying Eye Hospital)。此外，Asobo也公布玩家呼聲最高的更新項目為直升機」，目前規劃會在2022年加入。

除了「直升機」，不少玩家也要求增加多視窗遊玩功能，以及支援DirectX 12等，部分功能預計會在今年內，或是在2022年內加入遊戲。

而預計隨著《微軟模擬飛行》在7月27日登上Xbox Series X|S時，一同加入奧比斯旗下以波音MD-10-30貨機改裝而成的第三代眼科飛機醫院，將可讓玩家在遊戲中體驗此款特殊飛機。

在近期更新中，Asobo則是在日本、美國、英國、法荷比盧之後，新增北歐包含丹麥、芬蘭、冰島、挪威和瑞典等五個國家地區資料，其中包含新增100個機場資料，以及總計78個旅遊景點，其中包含位於丹麥比隆的樂高之家、丹麥外海的風力農場、瑞典的厄蘭島大橋與基律納教堂，以及挪威的北極大教堂，另外也針對挪威峽灣、芬蘭千湖和冰島火山等景點地形精度更新。

此外，此次更新也增加包含丹麥小島上的博恩霍爾姆機場、冰島港灣內的伊薩菲厄澤機場、瑞典的斯德哥爾摩阿蘭達機場、挪威極北方的斯瓦爾巴機場，以及芬蘭的瓦薩機場，以及五個全新降落挑戰。

至於針對VR遊玩模式的表現及運算效能更新部分，Asobo顯然暫時還不會放在首要更新項目，現階段主要還是會放在Xbox Series X|S平台版本更新，以及後續重點項目發展。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

機場 挪威 丹麥 直升機 微軟

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