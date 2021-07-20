Xbox Series X|S在今年6月成為美國境內銷售收入最高的遊戲主機

市調機構NPD分析師Mat Piscatella分享統計數據顯示，微軟推出的Xbox Series X/S，在今年6月成為美國境內銷售收入最高的遊戲主機。

不過，若以主機銷售數量計算的話，任天堂推出的Nintendo Switch系列依然成為市場銷售最好的遊戲主機，而Sony推出的PlayStation 5雖然也有顯著銷售表現，但因為供貨無法趕上市場需求情況下，目前仍處於一機難求情況。

相較PlayStation 5僅區分搭載光碟機版本，以及未搭載光碟機功能的全數位化版本，微軟在Xbox Series X/S則是採用明顯不同定位設計，讓兩款主機有更明顯價位區隔，藉此吸引不同遊玩需求使用族群。

June 2021 US NPD THREAD - June 2021 consumer spending across video game hardware, content and accessories grew 5% when compared to a year ago, totaling $4.9 billion. First half 2021 consumer spending reached $28.9 billion, a 15% increase when compared to the same period in 2020. pic.twitter.com/M9Wk1mNNaT — Mat Piscatella (@MatPiscatella) July 16, 2021

另一方面，微軟更全力推動Xbox Game Pass按月訂閱使用服務，其中更主打包含雲端串流遊玩的Xbox Game Pass Ultimate版本，標榜藉由舊款Xbox One系列機種也能遊玩新款3A等級遊戲作品，因此在Xbox Series X/S供貨同樣有短缺情況下，依然順利加速出清舊款Xbox One系列機種。

甚至為了吸引更多人訂閱Xbox Game Pass服務，微軟不僅宣布多數新款遊戲都會包含在Xbox Game Pass服務內，更持續藉由收購ZeniMax Media與旗下包含Bethesda在內遊戲工作室，以及與日本遊戲業者擴大合作等方式收購擴充遊戲陣容，並且以固定按月計費方式吸引更多玩家訂閱使用，近期更找來美國男聲團體All-4-One，以經典歌曲《I Swear》改編的《It's All There》宣傳Xbox Game Pass訂閱服務優勢，希望以此加深更多玩家印象。

而從NPD統計數據顯示，相比去年6月銷售數據，今年6月的家用遊戲主機銷售增加112%，銷售總額約達4.01億美元，但相比2008年6月的6.17億美元銷售規模仍呈現下滑，原因則與市場銷售機會被智慧型手機等平台裝置瓜分影響有關。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》