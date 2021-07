Xbox Series X|S在今年6月成為美國境內銷售收入最高的遊戲主機

市調機構NPD分析師Mat Piscatella分享統計數據顯示,微軟推出的Xbox Series X/S,在今年6月成為美國境內銷售收入最高的遊戲主機。

不過,若以主機銷售數量計算的話,任天堂推出的Nintendo Switch系列依然成為市場銷售最好的遊戲主機,而Sony推出的PlayStation 5雖然也有顯著銷售表現,但因為供貨無法趕上市場需求情況下,目前仍處於一機難求情況。

相較PlayStation 5僅區分搭載光碟機版本,以及未搭載光碟機功能的全數位化版本,微軟在Xbox Series X/S則是採用明顯不同定位設計,讓兩款主機有更明顯價位區隔,藉此吸引不同遊玩需求使用族群。

June 2021 US NPD THREAD - June 2021 consumer spending across video game hardware, content and accessories grew 5% when compared to a year ago, totaling $4.9 billion. First half 2021 consumer spending reached $28.9 billion, a 15% increase when compared to the same period in 2020. pic.twitter.com/M9Wk1mNNaT

