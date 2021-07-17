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這樣玩起來爽度爆增！10大可連手機搖桿讓你一秒變大神

DailyView網路溫度計 / DailyView網路溫度計

吃雞、傳說不可或缺的神器！

防疫在家悶到發慌嗎？相信不少人待在家除了整天找新片單，追劇度過閒暇的時光，另外就是打電動玩手遊殺時間。很多人為了增加操作敏捷性，以及遊玩的爽度更會添購手機搖桿，讓小小的手機一秒化身為令人愛不釋手的掌上遊樂器！

今天的《DailyView網路溫度計》就透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，網友熱議可連接至手機的搖桿究竟有哪些。

image source:sportskeeda

吃雞

No.10 FlashFire 富雷迅

外觀仿照常見的電視遊樂器手把，擁有類比搖桿與十字件的配置，使用起來相當容易上手，在講求毫秒間反應速度的電競遊戲中，更能讓玩家的實力全面發揮。其推出的4in1 HYPER PAD無線藍芽、有線手把，除了可以連接Android手機，也能用在智慧型電視或個人電腦上，唯一要注意的是並不支持IOS系統。

image source:flashfire

No.9 MSI 微星

近年來深耕電競市場的電競大廠微星，旗下所推出的GC30手把也有著不小的討論度。手把本身可以用傳輸線或無線藍芽連接手機、電腦，操縱上的配置偏向Xbox的手把介面，左側為十字鍵，右側為類比搖桿，上方L2、R2按鍵更有256階不同的壓力度輸出，呈現細緻的操作，但同樣僅支持Android系統。

image source:msi

No.8 8bitdo 八位堂

喜歡懷舊風格的人選它就對了！旗下有不少仿照過去電視遊樂器手把造型的無線藍芽搖桿，與復古街機搖桿，給人濃濃的復古氣息。討論度相當高的SN30 Pro手把，採用美版超任的遊戲機把手外觀，光是這個造型就讓人想買來收藏，支援Android、iOS、個人電腦等設備。

image source:8bitdo

No.7 Razer 雷蛇

不同於大部分手機藍芽搖桿，出的都是電視遊樂器手把式的外觀，雷蛇推出的Kishi手遊控制器則採用拉伸式，對於習慣掌機操縱配置的人來說，會覺得較為熟悉。此外，最大的特色是手機會直接連接至控制器上的充電埠，因此反應更加敏捷，不用擔心藍芽傳輸造成的延遲問題，並分別推出支援Android與iOS的版本，供不同使用者選擇。

image source:razer

No.6 FOXXRAY 狐鐳

推出眾多電競相關週邊的品牌狐鐳，偏向Xbox手把介面的遊戲搖桿，相當容易上手，最重要的是可以透過專屬的應用程式，達到自定義按鍵的超高自由度，迅速替自己的遊戲打造出最敏捷的操作配置。手把上方也很貼心的融合夾具設計，省去額外添購夾具的麻煩，目前許多新推出的型號也都支援Android、iOS等多種平台。

image source:intopic

No.5 FLYDIGI 飛智

推出多款手機搖桿的飛智，除了常見的仿照Xbox配置手把式，也有拉伸式的體感版Wee2T，讓你的手機一秒變成掌上遊樂器，內鍵六軸陀螺儀不管是狙擊瞄準還是掃射，只需要輕輕傾斜手機就能輕鬆實現，輕鬆展現出更加細膩的遊戲操作，增進遊戲體驗。

image source:flydigi

No.4 ASUS 華碩

近年來陸續推出多款旗下電競手機ROG遊戲搖桿的華碩，討論度彼此互相帶動，居高不下。同樣主打不需經過藍芽或傳輸線的高速傳輸，將手機放入插槽就可以化為掌上遊樂趣，專為ROG手機而生的相容性與功能當然也不在話下，但缺點也是該手把僅限ROG系列手機使用，且要注意型號是否支援。

image source:asus

No.3 Microsoft Xbox One

由微軟推出有「最強手把」之稱的Xbox One藍芽無線控制器，除了是Xbox的遊戲手把，因為採用了標準藍芽連接配置，也可以用來與電腦連接，當然還能當作手機的遊戲搖桿，透過XBOX REMOTE PLAY，就可以在相容的Android、iOS上使用，但要注意遊戲是否支援的問題。

image source:xbox

No.2 GameSir

由著名應用程式「小雞模擬器」挾帶高人氣推出的GameSir無線控制器，實體手把經由藍芽配對連線，便可以暢玩各種遊戲，除了可以支援Android與iOS，也能拿來連接電腦或是Switch，價格也相當平易近人，是一款相當值得推薦的入門級手機搖桿。

image source:taobao

No.1 Sony PS4 無線控制器

以PS4手把當作手機搖桿來使用，在網路上掀起不小討論！參考許多YouTuber教學，只要同時按住「Home」鍵與「Share」鍵，就可以開啟藍芽搜尋功能，接著從手機新增藍芽裝置配對，就可以連線使用手把遊玩。雖然擁有極佳的流暢性與穩定度，不過跟使用PS4手把一樣，要注意因為無法自定義按鍵，僅有少部分手機遊戲能適用的問題。

image source:gameplayplay


【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】

分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月16日至2021年07月14日，共1年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『手機控制搖桿』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎

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