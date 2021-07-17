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Valve再次挑戰硬體市場 打造可對應遊玩3A等級遊戲的掌機Steam Deck

聯合新聞網 / 楊又肇

日前有傳聞指稱Valve共同創辦人暨總裁Gabe Newell透露年底前將公布的「重大消息」，將會是一款掌機形式的Steam Machine後，Valve在稍早公布消息中也正式確認以類似Nintendo Switch形式，打造名為Steam Deck的掌機裝置，並且標榜可遊玩3A等級遊戲作品。

實際上，先前已經有中國業者藉由AMD處理器形式打造可執行PC遊戲的掌機裝置，而Dell旗下遊戲品牌Alienware也曾提出類似Nintendo Switch的概念主機，因此Valve選擇以掌機形式再次打造Steam Machine，似乎也不算太意外。

不過，目前Steam Deck的硬體規格尚未完全定案，但確定會在12月正式出貨，預期會採用類似Nintendo Switch外觀的掌機設計，並且配置解析度為1280 x 800與16:10顯示比例的7吋螢幕，分別對應60Hz畫面更新率與400 nits亮度表現。

Steam Deck確定會採用基於AMD處理器的客製化設計方案，分別以Zen 2架構的CPU與RDNA 2顯示架構設計的GPU打造，其中CPU運作時脈介於2.4GHz-3.5GHz，而GPU運作時脈則介於1.0GHz-1.6GHz之間，標榜能以更低功耗對應執行3A等級遊戲作品。

其他則配置16GB LPDDR5記憶體與最高512GB NVMe SSD，並且支援透過micro SD記憶卡擴充儲存容量。

機身則採669公克重量，Valve表示Steam Deck最高電池續航時間約可對應8小時，但還是會看執行遊戲內容而異。

至於不可拆卸的左右控制器，則分別各配置一組類比搖桿，左側額外加上十字按鍵，右側則加上A、B、X、Y四組按鍵，而在左右兩側拇指可觸及位置，則是各加上一組32.5mm2面積設計的觸控板，方便使用者對應不同遊戲中的操作介面互動，類似設計則出現在過去推出的Steam Controller。

左右控制器上方也配置兩組扳機按鍵，底部則額外配置四組按鍵作為備用，另外機身也內建陀螺儀，顯示未來將可對應透過改變機身角度進行操作的遊玩模式，甚至對應震動觸覺反饋。

聲音部分則分別對應立體聲喇叭輸出，以及雙麥克風收音，另外也能透過3.5mm耳機孔連接外部耳機配件。

另外，在操作介面部分則會搭載基於Debian發行版打造Linux為基礎的SteamOS作業系統，並且藉由Valve的Proton技術時現在Linux環境相容執行Windows PC遊戲，玩家除了可以直接登入個人Steam帳號存取持有的遊戲內容，同時也使用Steam線上聊天、串流遊玩，甚至可以直接在Steam Deck購買遊戲。

Valve同時也透露已經針對Steam Deck打造周邊配件，例如可以透過USB-C介面設計的Hub連接周邊配件，甚至也能外接顯示螢幕，最高可對應輸出8K 60Hz或4K 120Hz影像輸出效果。

同時，Valve更表示如果使用者願意的話，Steam Deck實際上也能對應安裝Windows作業系統，甚至也能安裝其他第三方遊戲市集服務，藉此對應使用更多遊戲內容。

而建議售價部分，Steam Deck將從399美元價格起跳，入門規格僅配置64GB eMMC儲存元件，並且提供收納盒配件，其次則是對應256GB NVMe SSD版本，將以529美元價格銷售，另外提供Steam社群個人資料包，而儲存容量採512GB NVMe SSD版本的建議售價則是649美元，將包含收納盒配件、Steam社群個人資料，以及額外提供的專屬虛擬鍵盤主題，螢幕更額外採用抗炫光蝕刻玻璃保護。

上市時間預計會在今年12月，並且將開放美國、加拿大、歐盟及英國地區銷售，Valve預計在2022年開放更多地區銷售，其中預期也會包含亞洲市場。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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