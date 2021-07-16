聘僱前Facebook、EA主管 Netflix計畫未來一年內推出遊戲內容

日前證實將擴大佈局遊戲與虛擬實境內容發展後，Netflix聘僱過去曾在Facebook擔任內容副總裁，同時也具有EA任職經驗的新任遊戲開發副總裁Mike Verdu，將協助Netflix開發更多遊戲相關內容。

依照彭博新聞報導指稱，Netflix最快會在未來一年內透過其服務平台提供遊戲內容，同時初期並不會額外向使用者收費，而會維持現有訂閱方案。

在此之前，Netflix其實就已經試圖跨足遊戲市場，其中包含與Ubisoft等遊戲業者合作遊戲改編作品，同時也將互動觀看體驗融入Netflix收錄影片，例如使用者可以透過互動選項決定《黑鏡》等影集內容走向，而Netflix也曾將《怪奇物語》等內容打造遊戲內容，顯然對於遊戲市場有高度興趣。

而進軍遊戲市場，預期也能讓Netflix帶來更大發展機會，尤其在串流影音市場面臨越來越多競爭對手加入，Netflix也必須擴展更大發展機會，以利在市場爭取更多成長空間。

不過，目前暫時還無法確認Netflix是否計畫將遊戲內容獨立拆分，或是透過現有服務平台收錄更多類型內容，並且同樣透過串流方式提供使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》