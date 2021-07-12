相關看法認為Xbox Game Pass訂閱服務 終究將取代現有Xbox Live Gold服務

在近期的「Giant Bomb」YouTube頻道節目中，曾參與《激戰 夜幕降臨》 (Guild Wars Nightfall)遊戲設計，以及協助《龍槍》系列小說戰役設定的作者兼遊戲設計師Jeff Grubb，再次提及微軟未來將會取消Xbox Live Gold訂閱服務，並且以Xbox Game Pass服務取代。

相同看法，Jeff Grubb其實在去年就曾提出，原因在於過去必須仰賴訂閱Xbox Live Gold服務才能使用的多人連線功能，目前已經由微軟開放可在未訂閱Xbox Live Gold服務情況下，即可遊玩基本免費 (free to play)遊戲內容，甚至可以直接使用與其他遊戲主機跨平台連線遊玩功能，因此讓原本Xbox Live Gold服務訂閱使用需求性大幅下降。

加上原本透過訂閱Xbox Live Gold服務即可獲得的免費遊戲與額外優惠，目前也隨著Xbox Game Pass服務出現而失去優勢，使得Xbox Live Gold服務存在必要性越來越低。

因此在Jeff Grubb的看法中，認為Xbox Live Gold服務日後勢必會被Xbox Game Pass服務取代。

至於目前微軟仍維持提供Xbox Live Gold服務的原因，有部分情況與現行使用者依然很多，若這些玩家逐漸移轉至訂閱Xbox Game Pass服務，微軟勢必會全面取消Xbox Live Gold服務。

在此之前，微軟已經將原本的Xbox Live服務名稱調整為Xbox network，但依然維持提供Xbox Live Gold服務，並且與Xbox Game Pass服務同時運作。不過從今年E3 2021公布內容來看，在前後總計公布的31款遊戲作品中，幾乎每一款遊戲都會登上Xbox Game Pass服務，意味微軟接下來將會更著重佈局此項服務，讓使用者更願意透過按月訂閱方式使用遊戲內容。

微軟方面並未對此說法作任何回應，但市場確實也認為在持續推動按月訂閱使用模式，以及加強推廣串流遊戲服務情況下，確實也會改變傳統使用遊戲習慣。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》