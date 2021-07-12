俄羅斯網路巨頭Yandex攜手美國外送服務GrubHub 在美國多間大學以機器人送餐

過去曾與Uber共同合資，並且在去年9月拆分的Yandex自動駕駛業務，稍早宣布與美國外送服務GrubHub合作，並且與美國多間大學合作提供機器人自動配送服務。

依照Yandex自動駕駛業務執行長Dmitry Polishchuk表示，未來預計透過數十台機器人提供餐飲外送服務，同時服務將會進駐美國境內超過250間大學校區。

Yandex從2017年開始投入自動駕駛技術發展，並且在以色列特拉維夫、與美國密西根州安娜堡，以及俄羅斯創新城 (Innopolis)測試旗下自動駕駛車隊，並且在去年4月開始在俄羅斯斯柯爾科弗地區測試採6輪設計的Yandex.Rover機器人，其中採用與自動駕駛車輛相同技術，能以自駕方式完成貨物遞送工作。

而在今年9月Yandex表示旗下自動駕駛業務已經累積超過700萬英里的自動駕駛行走距離，強調已經有相當充足的自動駕駛訓練成效。

目前Yandex預期可在鄉鎮或城市特定區域透過機器人遞送貨物，同時也能藉由自動駕駛車輛提供無人計程車服務，而在未來3-4年左右更預期能實現在莫斯科、紐約等地區交通流量高峰時段，讓自動駕駛車輛也能像有經驗的司機操作般行駛運作。

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