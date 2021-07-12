Halo打造的全新汽車共享服務 讓工作人員遠距遙控車輛

相較市場多數共享汽車服務必須將車輛開到指定停車地點歸還的使用方式，總部位於美國拉斯維加斯的新創業者Halo，則是讓使用者透過App預約車輛後，即可由遠端工作人員透過遙控方式將車輛開到使用者所在地點，而當車輛使用完畢後，亦可由遠端工作人員接手將車輛開回原本停放位置。

Halo計畫在今年底推出5台服務車輛，預計先在拉斯維加斯地區提供服務，同時透過5G網路連接技術讓工作人員以遠距遙控方式駕駛車輛，而非仰賴自動駕駛技術。

為了讓工作人員能順利以遠距方式駕駛車輛，除了透過5G網路傳遞即時影像，Halo更在服務車輛搭載9組攝影鏡頭，並且配置雷達與超音波感測元件，讓工作人員可以更安全地駕駛車輛。

至於Halo在此項服務採用的5G網路服務，則是源自美國電信業者T-Mobile提供資源，強調提供更低延遲與更快資料傳遞速度。

依照Halo創辦人暨執行長Anand Nandakumar說明，旗下服務使用Kia生產的Niro電動車可對應260英里 (約418公里)行駛距離，藉此確保車輛在長時間使用仍可保有足夠續航電力，並且讓使用者使用服務時無須事先尋找車輛，或是在使用後尋找停放車輛位置，讓整體車輛使用服務體驗變得更簡單。

Anand Nandakumar並未說明此項服務計費方案，但強調會比其他服務採更低計費方式，但要使用服務的話，必須年滿25歲，同時也需要上傳駕照正反面影像佐證。

另外，Anand Nandakumar也透露遠端駕駛功能並不會在使用者租賃車輛過程中介入操作，同時也不會有隱私安全問題，但如果系統判斷使用者有不正常駕駛情況，例如酒駕時可能出現的不正常轉向，或是任意加速、不正常急煞等情況，就會自動啟用讓車輛減速，並且靠邊停放的功能，避免發生意外。

雖然目前仰賴人力方式遠距駕駛將車輛移往使用者指定位置，或是將車輛移回管理停放地點，但Halo未來也計畫打造Level 3等級的自動駕駛車輛，藉此對應更方便的車輛共享服務。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》