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美國聯邦貿易委員會 似乎對亞馬遜收購老品牌電影公司米高梅有意見

聯合新聞網 / 楊又肇

今年5月下旬確認以84.5億美元價格正式收購品牌電影公司米高梅 (MGM)之後，亞馬遜似乎面臨美國聯邦貿易委員會調查此項交易是否明顯造成其他業者競爭不利。

The Information網站引述消息來源表示，美國聯邦貿易委員會將介入調查亞馬遜收購米高梅是否受及影響市場競爭，因此有可能會讓亞馬遜完成收購米高梅的時間再往後延。

而亞馬遜、米高梅均未對此傳聞作任何回應。

一旦順利收購米高梅，將成為亞馬遜有史以來第二高的收購案。目前亞馬遜最高收購案，是2017年收購美國知名有機超市Whole Foods，當時收購金額為137億美元。

收購米高梅之後，將使亞馬遜取得包含《007》、《洛基》、《哈比人》等著名電影內容資產，而先前亞馬遜取得影集拍攝權的《魔戒》內容版權也同樣屬於米高梅，至於包含《侍女的故事》、《冰血暴》等電視劇，以及《創智贏家》、《倖存者》等實境秀節目也將成為亞馬遜旗下內容資產。

依照說法，美國聯邦貿易委員會認為亞馬遜收購米高梅將大幅提升其可在市場提供服務及產品，甚至超過亞馬遜透過自製內容吸引市場所帶動效益，因此顯然會有影響市場競爭公平情況。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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