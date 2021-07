Netflix確認《獵魔士》第二季將於12月17日推出 《巫師3：狂獵》將推出次世代完全版更新

在稍早透過線上形式舉辦的WitcherCon 2021活動上,Netflix除了宣布與CD Projekt Red合作拍攝的真人影集《獵魔士》第二季內容,將於今年年12月17日透過Netflix播放消息之外,更確認過去在2015年5月推出的小說改編遊戲《巫師3:狂獵》 (The Witcher 3: Wild Hunt),預計在今年內推出次世代完全版更新,並且確認登上PC、PlayStation 5、Xbox Seies X平台。

而原本已經擁有PC、PlayStation 4及Xbox One平台版本的玩家,將能以免費形式獲得升級。

另外,CD Projekt Red也透露未來將針對《巫師3:狂獵》追加額外免費下載內容,其中設計靈感源自與Netflix合作拍攝的真人影集《獵魔士》,但並未透露具體細節。而就相關看法,則認為追加內容有可能增加由亨利卡維爾飾演的傑洛特角色造型,甚至也可能藉由影集內容讓《巫師3:狂獵》故事敘述更為完整。

至於確認將在今年12月17日透過Netflix播放的《獵魔士》第二季,同樣由亨利卡維爾、安雅夏隆查、芙蕾雅艾倫等人演出,並且預告將帶來更大內容震撼,另外也確定會加入全新角色。

Netflix更確認《獵魔士》第二季同樣以8集呈現,此次更同步揭曉其中7集採用標題,分別為《A Grain of Truth》、《Kaer Morhen》、《What is Lost》、《Redanian Intelligence》、《Turn Your Back》、《Dear Friend》與《Voleth Meir》,但其中1集採用標題尚未被公布,更被列為最高機密,或許是因為會有劇透可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi,聯合新聞網獲授權轉載。》