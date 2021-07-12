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Netflix確認《獵魔士》第二季將於12月17日推出 《巫師3：狂獵》將推出次世代完全版更新

聯合新聞網 / 楊又肇

在稍早透過線上形式舉辦的WitcherCon 2021活動上，Netflix除了宣布與CD Projekt Red合作拍攝的真人影集《獵魔士》第二季內容，將於今年年12月17日透過Netflix播放消息之外，更確認過去在2015年5月推出的小說改編遊戲《巫師3：狂獵》 (The Witcher 3: Wild Hunt)，預計在今年內推出次世代完全版更新，並且確認登上PC、PlayStation 5、Xbox Seies X平台。

而原本已經擁有PC、PlayStation 4及Xbox One平台版本的玩家，將能以免費形式獲得升級。

另外，CD Projekt Red也透露未來將針對《巫師3：狂獵》追加額外免費下載內容，其中設計靈感源自與Netflix合作拍攝的真人影集《獵魔士》，但並未透露具體細節。而就相關看法，則認為追加內容有可能增加由亨利卡維爾飾演的傑洛特角色造型，甚至也可能藉由影集內容讓《巫師3：狂獵》故事敘述更為完整。

至於確認將在今年12月17日透過Netflix播放的《獵魔士》第二季，同樣由亨利卡維爾、安雅夏隆查、芙蕾雅艾倫等人演出，並且預告將帶來更大內容震撼，另外也確定會加入全新角色。

Netflix更確認《獵魔士》第二季同樣以8集呈現，此次更同步揭曉其中7集採用標題，分別為《A Grain of Truth》、《Kaer Morhen》、《What is Lost》、《Redanian Intelligence》、《Turn Your Back》、《Dear Friend》與《Voleth Meir》，但其中1集採用標題尚未被公布，更被列為最高機密，或許是因為會有劇透可能性。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

獵魔

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