英雄開大一波帶走～舒服！《Garena 傳說對決》20大巔峰霸主人氣排行

《傳說對決》必知超夯選手

最夯手遊《傳說對決》穩坐台灣遊戲市場榜首，職業賽更是一年比一年精采，連周杰倫、余文樂、林俊傑都著迷到自組戰隊，五月天怪獸還直接成為選手，各種職業級選手的超鬼操作更是吸粉無數！

2021年傳說對決AWC世界盃開打，至今已進入到最後四強，其中台灣隊伍就佔了兩隊，瘋狗新秀MOP和老牌MAD Team手心手背都是肉，到底要支持誰才好～



今天《DailyView網路溫度計》透過《KEYPO大數據關鍵引擎》調查，GCS職業賽各大隊伍中的現役電競選手，哪幾位是網友心中的人氣王？不管是活化石級的資深老手，或是新興神手全都開秀，快來看看你支持的選手有沒有上榜吧！

image source:FB/Garena 傳說對決

NO.14 FW－GaDuo

FW閃電狼魔龍輸出嘎豆GaDuo人稱「狗哥」，電競路可說是走的有些坎坷，一路輾轉低潮，來到電狼才終於確立了方向。後又歷經從中路轉換到魔龍路的挑戰，經過APL賽季的磨練和世界冠軍加冕，妥妥的「世界冠軍邊線」，他特別愛用刺客角穩定扛住隊伍，強力輸出超carry！

延伸閱讀：Ahq、閃電狼解散後該看誰？20大英雄聯盟台灣人氣選手來啦！

NO.12 S.T－Hakke

自信操作的野區小王子Hakke剛剛才滿18歲，擊殺王、最佳打野通通有他，尤其是MAIN角蘭鐸拿出來更是秀爆，團戰極限操作前排瞬間融化，閃傷害也是一流。離開ONE TIME的Hakke，最近宣布轉隊到Samsung Taiwan Esports，在新團隊的表現還是可以好好期待一下！

延伸閱讀：用哪支手機打手遊爽度更高？網友熱議10大熱門電競手機

NO.11 ONE－Zhe

從閃電狼轉到ONE TIME的輔助Zhe哲哲，特別擅長開戰類、保排類型英雄，最愛角瑞克、瀾，擋在前排扛到不行，瞬移滑來滑去，蹲點到位隨時殺出，開戰判斷、戰鬥力都很強。凱瑞隊友一扛再扛，扛傷力超猛怎麼打都不會死捏～

延伸閱讀：打遊戲可以賺多少錢？富比士公布最賺「遊戲玩家」收入超驚人

NO.10 ONE－Soar

MAD、MS、閃電狼、HKA全都走過一輪，宇翔Soar就是那個擁有最多隊服的男人啦！經驗十足的他可是參加過亞運的神級打野，喜歡高機動類型的角色，像是龍馬、蘭鐸、呂布，敏銳度高，凱瑞隊友超級罩，暴力開打完全不給人遊戲體驗。雖然這次ONE TEAM在AWC止步八強，但還是可以到YouTube看翔哥開台唷~

延伸閱讀：有她們陪在家也不無聊！20大Twitch正妹實況主上線療癒你

NO.9 MOP－Zen

以瘋狗流著稱的MOP拿下GCS春季總冠軍，秉著超強氣勢一路過關到AWC四強。關鍵要角打野Zen炎炎堪稱新一代戰神，大殺四方凶殘爆表，越塔狂殺全當自己家，團戰輸出繞後拆塔樣樣行，更榮登八強印鈔機、擊殺王TOP5，這麼鬼可以嘛！

延伸閱讀：手遊回憶殺熱潮！「森友會」擠不進前10 網友熱議20大經典遊戲改編手遊

NO.8 HKA－XiXi

2020年最佳KDA、中路大魔王熙熙XiXi，以火爆的強勢進攻聞名，極限操作拯救世界，穩坐「單挑帝」寶座，實力也是妥妥擺在那。現在轉到HKA擔任凱撒路，線路大洗牌，風格有什麼發展又可以期待一下，讓粉絲直呼不愧是天才型選手五路精通啊！

延伸閱讀：別再只知道紅牛！電競圈也吹能量飲風潮 台灣兩品牌人氣爆衝

NO.4 MAD－KuKu

MAD TEAM超強大神級輔助KuKu哭哭，肩負保護輸出22的強大使命。這回AWC八強對上BRU，更是用最強角皮皮秀一波，全隊吸起來，老司機開車直接滾到BRU家裡頭，只花兩秒就點爆敵方主堡，超硬手段震驚全場，主播、賽評、聊天室都炸了，給不給人尊重！

延伸閱讀：一睡成名！實況主打遊戲沒人理 打瞌睡卻吸引270萬人觀看

NO.3 MAD－03.22

MAD TEAM攻擊主力大砲03.22，不只拿下去年AIC的MVP，2021 AWC表現也是很亮眼，魔鬼滑步、神走位加上不留情面的火力，只能讓對手尷尬送幸福。神仙打架不怕磨，總是可以在關鍵時刻射穿對手後排，拿到亥犽、卡芬妮更是鬼，直接爆射瘋狂收頭，不給對手退路！

延伸閱讀：帶著鼠鼠逃出去！超療癒《PUI PUI 天竺鼠車車》手遊登場 打造你的鼠車城市

NO.2 MOP－Kawhi

MOP隊長Kawhi人稱「可愛」，帥氣的外表可是風靡許多少女啊！曾短暫待過RPL的他，反應敏捷、判斷力超強，被封為AWC最強凱薩王者，一推二也能完美守塔，讓對手難受到不行。他喜歡高輸出、單挑強或是可以快速轉線的英雄，像是愛里、夜叉，世界盃超人逆風起飛、狂推拿人頭，每秒都是極限開秀，這麼鬼的精彩鏡頭只能replay再replay～



延伸閱讀：宅在家打發時間 看電視排不進前十名！

NO.1 MAD－Neil

第一名是大學長、MAD主心骨Neil！他擁有世界級打野特質，技術高超、機動性強，經濟更是輾壓，特別喜愛用清線、機動強的角色，讓對手疲於奔命。而且轉線靈活，隨時換都能快速穩穩打下，霸氣一擋四也能收下勝利，更不用說地圖物件掌握到位，堪稱是傳奇中的傳奇，秒人不手軟！

延伸閱讀：懷念自由呼吸的日子！疫情讓網友痛苦爆棚的「十大不能」

【網路溫度計調查結果之圖文，未經授權請勿轉載、改寫】



分析說明：

本研究資料由《KEYPO大數據關鍵引擎》提供，分析時間範圍為2020年07月07日至2021年07月06日，共一年。

系統觀測上萬個網站頻道，包括各大新聞頻道、社群平台、討論區及部落格等，針對討論『傳說對決GCS職業聯賽現役選手』相關文本進行分析，並根據網友就該議題之討論，作為本分析依據。

本文所調查之結果，非參考投票、民調、網路問卷等資料，名次僅代表網路討論聲量大小，不代表網友正負評價。

本篇分析報告使用「KEYPO大數據關鍵引擎」

跟不上最新話題、聽不懂網路流行語？ 小孩子才慢慢爬文搜尋，聰明人都在訂閱【網路溫度計Line Notify】 一鍵就訂閱，話題不漏接：https://urlink.io/j72VVVk8 有想看的排名主題？請不要猶豫告訴我們吧 提供題目►https://pse.is/JW2G2 加入網路溫度計電子報、臉書粉專、IG官方帳號，追蹤最即時火熱的網路新聞！



