快訊

唐鳳提醒首輪「疫苗意願登記」明收單…前3周都打AZ 勾莫德納要再等

【7/11確診地圖】本土+28、境外+3、4死！ 陳時中：疫情持續在低點

聽新聞
test
0:00 / 0:00

消息指稱Ubisoft將打造以「刺客教條：無限」為代號的遊戲新作

聯合新聞網 / 楊又肇

Ubisoft雖然並未在今年E3 2021期間宣布《刺客教條》系列新作，但彭博新聞指出接下來將會有一款以代號「刺客教條：無限」 (Assassin's Creed Infinity)為稱的遊戲新作準備推出。

而Ubisoft在後續回應中，顯然證實此款遊戲新作存在，但並未透露由具體細節，同時也未確認未來遊戲正式名稱是否以此為稱。

依照說明此款遊戲將由Ubisoft蒙特利爾與魁北克工作室共同開發，目標是讓玩家更容易體驗《刺客教條》宇宙，因此形式上可能會融入諸多《刺客教條》系列遊戲劇情，其中包含數個歷史故事內容，讓玩家可以了解《刺客教條》系列故事來龍去脈，而不會像是目前系列作品採各個歷史故事分散狀況呈現。

目前還無法確認Ubisoft預計何時對外公布此款新作細節，但或許在下半年內就會有相關消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

延伸閱讀

Ubisoft新作《刺客教條：無限》曝光 目標長壽運行的世間觀大熔爐

Ubisoft展示《阿凡達：潘朵拉邊境》背後採用全新Snowdrop引擎技術表現

朝聖預備！ 愛爾蘭政府攜手《刺客教條》宣傳觀光 一覽著名地標展開微旅行

日後重返辦公室的工作模式？Ubisoft：依照員工需求個別調整

相關新聞

Netflix證實 日後擴大佈局遊戲與虛擬實境內容發展

在宣布與製作《實習醫生》 (Grey's Anatomy)等電視劇作品的製作人Shonda Rhimes擴大合作消息中，Netflix更透露未來將更進一步投入遊戲與虛擬實境內容製作。

消息指稱Ubisoft將打造以「刺客教條：無限」為代號的遊戲新作

Ubisoft雖然並未在今年E3 2021期間宣布《刺客教條》系列新作，但彭博新聞指出接下來將會有一款以代號「刺客教條：無限」 (Assassin's Creed Infinity)為稱的遊戲新作準備推出。

英雄開大一波帶走～舒服！《Garena 傳說對決》20大巔峰霸主人氣排行

最夯手遊《傳說對決》穩坐台灣遊戲市場榜首，職業賽更是一年比一年精采，連周杰倫、余文樂、林俊傑都著迷到自組戰隊，五月天怪獸還直接成為選手，各種職業級選手的超鬼操作更是吸粉無數！

Linux基金會成立Open 3D基金會 推動Linux上的3D遊戲與3D模擬技術發展

Linux基金會宣布成立Open 3D基金會 (Open 3D Foundation)，藉此推動Linux環境上的3D遊戲與3D模擬技術應用發展。

這款「GB Operator模擬器」 讓你可以在PC玩Game Boy遊戲

想要在 PC 或 Mac 電腦上重溫 Game Boy 卡匣遊戲嗎？國外遊戲公司 Epilogue 開發一款「GB Operator」或許是個不錯的選擇，只要把卡匣插入到機器裡，搭配桌面模擬器就可以在 Windows / Mac / Linux 作業系統重溫 Game Boy 遊戲。

Atari Gaimg不再打造免費遊戲與手遊 未來聚焦PC與遊戲主機

今年4月宣布將業務拆分為遊戲與區塊鏈兩大事業群，目前負責遊戲內容的Atari Gaming未來將聚焦在PC與遊戲主機平台遊戲，不再打造免費遊戲與手機遊戲內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。