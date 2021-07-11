消息指稱Ubisoft將打造以「刺客教條：無限」為代號的遊戲新作

Ubisoft雖然並未在今年E3 2021期間宣布《刺客教條》系列新作，但彭博新聞指出接下來將會有一款以代號「刺客教條：無限」 (Assassin's Creed Infinity)為稱的遊戲新作準備推出。

而Ubisoft在後續回應中，顯然證實此款遊戲新作存在，但並未透露由具體細節，同時也未確認未來遊戲正式名稱是否以此為稱。

依照說明此款遊戲將由Ubisoft蒙特利爾與魁北克工作室共同開發，目標是讓玩家更容易體驗《刺客教條》宇宙，因此形式上可能會融入諸多《刺客教條》系列遊戲劇情，其中包含數個歷史故事內容，讓玩家可以了解《刺客教條》系列故事來龍去脈，而不會像是目前系列作品採各個歷史故事分散狀況呈現。

目前還無法確認Ubisoft預計何時對外公布此款新作細節，但或許在下半年內就會有相關消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》