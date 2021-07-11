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Netflix證實 日後擴大佈局遊戲與虛擬實境內容發展

聯合新聞網 / 楊又肇

宣布與製作《實習醫生》 (Grey's Anatomy)等電視劇作品的製作人Shonda Rhimes擴大合作消息中，Netflix更透露未來將更進一步投入遊戲與虛擬實境內容製作。

其中，虛擬實境內容一直是Netflix過去盡量避談話題，即便在許多虛擬實境頭戴裝置均提供Netflix服務，讓使用者能透過虛擬化的巨型螢幕觀看Netflix收錄電影、電視劇等內容，但並未計畫針對虛擬實境體驗打造能有更進一步互動的專屬應用內容。

而此次宣布與Shonda Rhimes創立的Shondaland Media製作公司擴大合作，Netflix不僅確認藉此增加更多獨佔內容，其中更預期擴大佈局遊戲與虛擬實境相關內容。

▲電視製作人Shonda Rhimes
▲電視製作人Shonda Rhimes

不過，Netflix並未進一步透露在虛擬實境內容發展規劃，僅透露接下來將繼續與Shonda Rhimes合作打造《柏捷頓家族：名門韻事》第二季內容，預計會在2022年於Netflix平台播出，同時Netflix也確定會繼續合作第三季與第四季內容，而電視劇《假造安娜》也會安排在2022年於Netflix平台播出。

至於遊戲相關內容部分，Netflix先前其實就已經著手佈局，包含與Ubisoft等遊戲業者合作，甚至也傳出與任天堂合作拍攝遊戲改編作品，但最後卻似乎因為特定因素而中止。另外，Netflix過去也曾透過互動操作體驗方式，讓觀看者能自行決定劇情走向，藉此提高觀看者沉浸感。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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