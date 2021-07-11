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Linux基金會成立Open 3D基金會 推動Linux上的3D遊戲與3D模擬技術發展

聯合新聞網 / 楊又肇

Linux基金會宣布成立Open 3D基金會 (Open 3D Foundation)，藉此推動Linux環境上的3D遊戲與3D模擬技術應用發展。

相比微軟在3D遊戲與3D模擬技術有豐富資源，在以開源形式運作的Linux環境多半是藉由OpenGL等開源API運作，但執行效能相比微軟推動的DirectX，或是蘋果推動的Metal顯然還是有差異。

而此次成立Open 3D基金會，目的就是希望能進一步強化Linux環境下的3D技術應用發展，藉此擴展Linux平台上的遊戲與3D模擬應用市場成長。

參與Open 3D基金會的成員包含AccelByte、Adobe、Apocalpyse工作室、國際遊戲開發者協會、Niantic、PopcornFX、Red Hat、華為、Intel，以及包含Wargaming與AWS，其中AWS更宣布貢獻旗下3D遊戲引擎Lumberyard (基於Crytek旗下CryEngine遊戲引擎設計)資源，並且將以O3DE (Open 3D Engine)名稱交由Open 3D基金會進行後續維護。

目前AWS已經透過GitHub託管Lumberyard相關編碼內容，同時也允許O3DE在Apache 2.0環境下使用，意味亦可在以Linux系統運作的網路伺服器上使用。

開發者將可從即日起預覽O3DE引擎技術，同時預計在今年下半年釋出正式版本。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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