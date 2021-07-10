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《死亡擱淺 導演剪輯版》9/24於PS5平台推出 現有PS4版本200元即可升級

聯合新聞網 / 楊又肇

日前在夏日遊戲節 (SGF,Summer Game Fest)證實將推出導演剪輯版消息後，Sony宣布將在9月24日推出《死亡擱淺 導演剪輯版》 (Death Stranding Director's Cut)，同時也確認過去持有PlayStation 4遊戲版本的玩家，將可在PlayStation 5平台透過花費升級豪華數位版。

依照說明，《死亡擱淺 導演剪輯版》將依照PlayStation 5特性重新製作，並且追加擴充內容，讓玩家能重新體驗此款遊戲。

此次新增內容，包含加入更多武器、裝備與載具，另外也提供更多遊玩模式、任務與探索區域，並且追加故事情節與介面改良，更增加全新線上功能，例如「好友遊玩」與「排行榜」。

同時，小島工作室方面也說明《死亡擱淺 導演剪輯版》增加內容，都是在《死亡擱淺》正式推出後，從頭開始打造，其中包含靶場區域、額外任務，以及新增加的Fragile Circuit競速模式，都是為了強化遊戲體驗，並且擴充《死亡擱淺》遊戲世界。

另外，小島工作室也透露《死亡擱淺 導演剪輯版》將會收錄在《死亡擱淺》PC版本的《戰慄時空》 (Half-Life)和《電馭叛客2077》 (Cyberpunk 2077)內容。

《死亡擱淺 導演剪輯版》將會完整發揮PlayStation 5功能，其中包含DualSense控制器的觸覺回饋功能，以及藉由特製自適應扳機阻力感受《死亡擱淺》的世界，另外也能透過相容耳機感受3D音效，以及PlayStation 5快速載入功能與最高可達4K 60fps畫面顯示效果，或是以細緻畫質呈現的4K畫面，兩種顯示模式均支援HDR顯示效果。

《死亡擱淺 導演剪輯版》光碟版或數位版將以新台幣1490元價格銷售，數位豪華版則以新台幣1790元銷售，而持有PlayStation 4平台版本的玩家，則可透過新台幣200元價格升級為PlayStation 5平台的《死亡擱淺 導演剪輯版》數位豪華版，至於先前在PlayStation 4平台的遊戲紀錄也能移轉至PlayStation 5平台使用。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Sony PS5 PS4

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