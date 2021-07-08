Atari Gaimg不再打造免費遊戲與手遊 未來聚焦PC與遊戲主機

今年4月宣布將業務拆分為遊戲與區塊鏈兩大事業群，目前負責遊戲內容的Atari Gaming未來將聚焦在PC與遊戲主機平台遊戲，不再打造免費遊戲與手機遊戲內容。

相較目前越來越多遊戲業者轉向手機遊戲市場發展，Atari Gaming反而選擇將資源集中在PC與遊戲主機市場，或許是希望藉由資源集中在單次獲利規模更大的遊戲發展機會，而非透過規模化的免費遊戲與手機遊戲爭取獲利，畢竟在目前越來越多業者投入的手機遊戲市場，已經難以單純藉由廣告營收或買斷等方式爭取營收機會，加上遊戲目標群眾過於分散，實際上也不利Atari Gaming與許多在手機遊戲市場佈局許久的業者競爭。

因此選擇將目標集中在PC與遊戲主機市場，或許能讓Atari Gaming有較大發展機會，同時也相對容易鎖定合適的目標族群打造遊戲內容。

而Atari董事會已經批准此項調整，首波遊戲內容預計會在明年3月底以前推出，並且配合旗下復刻主機Atari VCS使用。至於目前已經推出的免費遊戲與手機遊戲，部分已經成功吸引玩家遊玩的內容將會繼續由Atari Gaming營運，而其餘遊戲作品則會轉售給其他遊戲公司，或是結束營運。

至於先前延後許久的復刻主機Atari VCS，終於在6月中旬開放出貨，目前也能透過Atari VCS官網訂購。

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