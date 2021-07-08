《Pokémon GO》邁入5週年 寶可夢玩家行走距離超過490億公里

從2016年7月起在iOS和Android雙平台推出後，《Pokémon GO》至今已經進入5週年，並且從一開始單純蒐集寶可夢的遊戲，持續進化成更多玩法，甚至許多玩家更因為這款遊戲成為好友，並且創造更多互動故事。

依照Niantic公布數據，《Pokémon GO》已經串連超過4.5億次的玩家互動，同時玩家累積行走距離也已經超過490億公里，目前玩法也從一開始以蒐集寶可夢為主，在2017年開始加入團戰，並且舉辦第一次《Pokémon GO》嘉年華活動 (Pokémon GO Fest)，隔年則開始增加朋友、友情禮物與交換功能。

2019年開始則加入可讓玩家與寶可夢互動的夥伴趴趴走功能，以及透過AR Snapshot提升拍照體驗，而在2020年更增加GO對戰聯盟，今年則宣布在特定城市以虛實整合的複合式活動形式恢復舉辦《Pokémon GO》嘉年華活動。

去年更因應疫情影響，Niantic宣布推出更多可讓玩家在家遊玩功能，因此也讓《Pokémon GO》使用比例大幅增加，同時也推動遊戲營收增加。

市調機構Sensor Tower Store Intelligence統計數據顯示，《Pokemon GO》營收目前已經超過50億美元規模，意味從2016年推出以來，每年營收獲利幾乎維持在10億美元規模。

目前《Pokemon GO》在全球下載量達6.32億次，其中最多人下載地區為美國，約有1.155億次下載量，佔整體下載量約為18.3%，其次則是巴西地區，印度地區排名第三，其中Android平台下載量約達4.87億次，約佔77%比例，iOS平台下載量則達1.448億次，佔所有下載量的23%。

而《Pokemon GO》逛是今年上半年累積營收就達6.416億美元，相比前年同期更有34%成長幅度，相比2017年同時時段更呈現130%以上成長幅度。若與Square Enix推出的《勇者鬥惡龍Walk》，以及由Ludia推出的《侏羅紀世界Alive》 (Jurassic World Alive)兩款相近玩法性質的遊戲比較，《Pokemon GO》幾乎呈現翻倍以上的營收表現。

此外，美國地區更是目前《Pokemon GO》營收最高國家，總消費金額達19億美元，約佔整體營收的36.6%，其次則是日本，約佔32%比例，而營收排名第三的德國則佔5.4%。而在Android平台版本的營收則佔27億美元，約佔52.8%，iOS平台版本則佔47.2%，營收則達24億美元。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》