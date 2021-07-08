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新款OLED螢幕Switch售價10480元 任天堂證實處理器、記憶體、電池都沒升級

聯合新聞網 / 楊又肇

針對稍早已經公布的升級款Nintendo Switch任天堂在後續回應中證實並未如市場預期搭載新款處理器，同時記憶體容量也未變動，就連電池續航力也與後來電池容量增大版本相同，一樣對應最長可達9小時續航時間。

不過，或許因為搭載OLED螢幕設計上的差異，換上OLED螢幕的升級版Nintendo Switch機身略長，因此也讓整體重量增加為320公克，比先前版本的290公克重量略重。

由於最大差異僅在於螢幕及儲存容量規格，以及背面增加更多支撐角度的全新立架設計，升級款Nintendo Switch整體使用模式與遊戲相容並未有明顯區隔，因此與前一版本價差僅在5000日圓，並未像前一版本與後來推出的Nintendo Switch Lite有多達1萬日圓價差。

任天堂目前仍會在市場上維持銷售三款Nintendo Switch，藉此吸引不同消費族群，但日後也可能逐漸取代後來推出的電池容量增大版本，並且維持銷售左右控制器採一體式設計的Nintendo Switch Lite。

升級款Nintendo Switch預計在今年10月8日正式推出，建議售價為37980日圓，台灣地區售價則是新台幣10480元，分別提供白色，以及電光藍/電光紅經典配色選項。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

Switch 任天堂 OLED

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