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任天堂無預警推出美翻新機「純白Switch」 老玩家細看怒譙：就這樣？

聯合新聞網 / 綜合報導
任天堂將於10月8日推出OLED版Switch。 圖╱任天堂官方推特帳號
任天堂將於10月8日推出OLED版Switch。 圖╱任天堂官方推特帳號

任天堂6日晚間無預警宣布Switch新機將於10月8日登場，搭載7吋OLED螢幕並推出純白新色機身，台版售價為10480元。儘管新色令粉絲心動，但對資深玩家而言最在意的效能方面似乎並無提升，不少玩家紛紛表示換機誘因不強，開酸「銷售末期拿來改善財報的小改款？」

日本任天堂（Nintendo）於6日公布，旗下暢銷主機Switch將於10月8日推出新機，除螢幕從6.2吋增加至7吋，內建記憶體也增至64GB，並增加可直接連網路線的插孔，同時最令粉絲心動的，還有此次新推出的純白機身，大氣簡約的黑白搭配已讓不少人表示「一定買」。

不過許多老玩家表示對此次更新「相當失望」，因為在遊戲體驗中最需要改進的CPU與RAM完全沒有更動，可支援電視4K輸出更是成為泡影，加上價格比一代略高，忍不住失望吐槽「效能沒升就無感」、「就這樣？」、「好像…沒升級」、「都用電視玩無感」、「2021了還有沒4K的產品」、「Lag的遊戲一樣繼續Lag」、「一款加五千日幣換螢幕打臉誰？笑死」、「OLED是不是會有烙印問題」、「神策略耶，一種介於升級與沒升級之間的新機」。

但也有人認為Switch此次新機並未加上「new」、「pro」等字，顯然只是舊機加強版，且白色新機光靠顏值就能秒殺荷包，相信一樣會有一波搶購潮，「新購入的直接買這台拿出去說真的很潮，銷量肯定要飛」、「滿漂亮的」、「白色真的好看」、「這台質感看起來很不錯（白色加乘），銷量又要飛了」、「大家都不要買，留一台給我拜託」、「本來的螢幕太爛了，所以還是會考慮一下」。

Switch 任天堂 Nintendo

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