任天堂新款Nintendo Switch容量升級 換上7吋OLED螢幕、新增白色機身款式

先前始終保密的硬體升級款Nintendo Switch，稍早由任天堂確認將在今年10月8日推出，而新機依然維持原本Nintendo Switch名稱，最大改變在於採用窄邊框設計的7吋OLED螢幕，以及採全新轉軸設計、可調整更多擺放角度的機身立架，同時更新增白色款機身與白色款基座配件，內建儲存容量更從現有32GB增加至64GB。

相較先前設計，新款Nintendo Switch仍可沿用既有機種對應配件，包含基座、Joy-Con控制器等配件，同時遊戲卡匣也能互換使用，因此不會有遊玩使用相容問題，遊玩模式也與既有Nintendo Switch區分掌機、多人遊玩，以及連接電視使用模式。

除了前述更新，新款Nintendo Switch更額外在基座內側增加RJ-45有線網路連接孔，同時機身擴音喇叭也做了升級，藉此對應更好聲音輸出表現。至於更新的機身立架則不像過往僅採小面積設計，而是採用類似微軟Surface Pro系列機種採用立架形式，能以更穩定、更多角度形式擺放主機本體。

▲採窄邊框設計，因此顯示面積顯得更大

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不過，諸如處理器等硬體規格則尚未公布，因此暫時無法確認是否如先前傳聞採用升級版硬體規格，但可以確認此次採用窄邊框設計的7吋OLED螢幕，將比現有Nintendo Switch搭載的6.2吋LCD螢幕，以及Nintendo Switch Lite採用的5.5吋螢幕增加大一點的觀看視野，同時具備更鮮豔色彩顯示與更快顯示反應速率表現特性。

▲相比現有Nintendo Switch (右)的螢幕設計，明顯讓可視面積範圍更大

▲新款機身立架採更大面積、可對應更多角度設計

▲對應更多站立角度

而初期推出時，任天堂將會提供白色，以及電光藍/電光紅經典配色選項，將以37980日圓價格銷售，至於台灣地區建議售價則是新台幣10480元。

▲增加白色選項

▲新款Nintendo Switch

▲新款Nintendo Switch

▲新款Nintendo Switch

▲新款Nintendo Switch

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》