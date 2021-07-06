消息指任天堂將打造《大金剛》系列新作 同時將擴建主題樂園
相關消息引述源自任天堂內部說法，任天堂企劃製作本部 (Nintendo Entertainment Planning & Development)已經著手規劃全新《大金剛》系列遊戲作品，同時接下來也會規劃包含動畫作品及大型主題樂園擴建計畫。
實際上除了《超級瑪利歐》系列、《薩爾達》系列作品成為任天堂長紅內容資產，《大金剛》系列遊戲從1981年問世以來，同樣也是任天堂長紅遊戲內容之一，因此在持續藉由《超級瑪利歐》等遊戲擴展市場之餘，任天堂藉由《大金剛》擴展更多市場，其實也不算意外。
相關說法表示，任天堂除了準備推出《大金剛》系列遊戲新作，並且將由《超級瑪利歐 奧德賽》團隊製作，同時也計畫推出全新動畫作品，但目前並未確認是否為影集，或是電影作品，甚至也未透露是否如先前傳聞將與Netflix等串流影音服務業者合作。
而比照《超級瑪利歐》系列與環球影城合作，在大阪環球影城啟用全新園區模式，任天堂也計畫打造以《大金剛》系列為基礎的大型主題樂園。在先前消息裡，VGC網站曾報導指出在大阪環球影城的《超級瑪利歐》主題園區內，其實就有一座緊閉的大門是以濃厚《大金剛》系列遊戲風格設計，加上也有相關照片指稱大阪環球影城進行擴建園區，將以《大金剛》系列遊戲為主題。
不過，目前任天堂並未對外證實此類傳聞，同時也未公布任何遊戲新作及主題園區擴建消息。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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