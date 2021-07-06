快訊

直播／疫苗預約系統將上線 唐鳳說明操作步驟

消息指任天堂將打造《大金剛》系列新作 同時將擴建主題樂園

聯合新聞網 / 楊又肇

相關消息引述源自任天堂內部說法，任天堂企劃製作本部 (Nintendo Entertainment Planning & Development)已經著手規劃全新《大金剛》系列遊戲作品，同時接下來也會規劃包含動畫作品及大型主題樂園擴建計畫。

實際上除了《超級瑪利歐》系列、《薩爾達》系列作品成為任天堂長紅內容資產，《大金剛》系列遊戲從1981年問世以來，同樣也是任天堂長紅遊戲內容之一，因此在持續藉由《超級瑪利歐》等遊戲擴展市場之餘，任天堂藉由《大金剛》擴展更多市場，其實也不算意外。

相關說法表示，任天堂除了準備推出《大金剛》系列遊戲新作，並且將由《超級瑪利歐 奧德賽》團隊製作，同時也計畫推出全新動畫作品，但目前並未確認是否為影集，或是電影作品，甚至也未透露是否如先前傳聞將與Netflix等串流影音服務業者合作

而比照《超級瑪利歐》系列與環球影城合作，在大阪環球影城啟用全新園區模式，任天堂也計畫打造以《大金剛》系列為基礎的大型主題樂園。在先前消息裡，VGC網站曾報導指出在大阪環球影城的《超級瑪利歐》主題園區內，其實就有一座緊閉的大門是以濃厚《大金剛》系列遊戲風格設計，加上也有相關照片指稱大阪環球影城進行擴建園區，將以《大金剛》系列遊戲為主題。

不過，目前任天堂並未對外證實此類傳聞，同時也未公布任何遊戲新作及主題園區擴建消息。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

環球影城 大阪 動畫 任天堂

延伸閱讀

疫情期少接觸！ 喝手搖飲取雲端發票可抽iPhone 12

美國任天堂總裁暗示新款Nintendo Switch Pro 會在「合適」時間點對外公佈

臉書佯稱賣Switch與健身環 男詐5網友遭判1年7月

打不死的小強！ 任天堂《大亂鬥》揭新角預告 卡比墜崖意外成焦點引惡搞

相關新聞

消息指任天堂將打造《大金剛》系列新作 同時將擴建主題樂園

相關消息引述源自任天堂內部說法，任天堂企劃製作本部 (Nintendo Entertainment Planning & Development)已經著手規劃全新《大金剛》系列遊戲作品，同時接下來也會規劃包含動畫作品及大型主題樂園擴建計畫。

索尼互動娛樂接續收購Nixxes Software 擴大將遊戲移植PC平台發展佈局

除了宣布收購打造《死亡回歸》 (Returnal)的芬蘭Housemarque團隊，索尼互動娛樂再次確認收購位於荷蘭烏特勒支的遊戲工作室Nixxes Software，似乎將強化本身遊戲移植PC平台發展能力。

市調統計顯示全球遊戲玩家人口規模將達30億人 亞洲市場貢獻過半

市調機構Newzoo近期針對2021年度遊戲市場所作統計顯示，目前全球遊戲玩家人口已經接近30億人規模，同時在未來幾年仍會持續成長，同時有多達28億人會在手機等行動裝置上游玩遊戲，而約14億人會在PC裝置上遊玩，而遊戲主機使用人口則達9億人。

有她們陪在家也不無聊！20大Twitch正妹實況主上線療癒你

隨著遊戲及直播技術的發展，遊戲實況成為社群文化中的一環，觀眾可以隨著「實況主」的畫面與視角共同探索遊戲中的各種樂趣，與此同時實況主的魅力、技術與效果就成了吸引觀眾的重要指標，當然顏值也會讓實況的「愉悅」效果加乘，你有喜歡的實況主嗎？

EA確定將在7月22日 舉辦EA Play Live遊戲發表活動

今年依然選擇以獨立活動形式舉辦的EA Play Live活動，稍早確認將會在美國西岸時間7月22日上午10點展開 (台灣時間7月23日凌晨1點)。

在家防疫就是要玩手遊 Apple Arcade近200款遊戲玩起來

三級警戒已經長達一個半月，不知道何時是盡頭的居家防疫生活，有些人變成廚藝料理大師，有些人靠著線上課程運動得比平常還勤，還...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。