這款「GB Operator模擬器」 讓你可以在PC玩Game Boy遊戲

想要在 PC 或 Mac 電腦上重溫 Game Boy 卡匣遊戲嗎？國外遊戲公司 Epilogue 開發一款「GB Operator」或許是個不錯的選擇，只要把卡匣插入到機器裡，搭配桌面模擬器就可以在 Windows / Mac / Linux 作業系統重溫 Game Boy 遊戲。

圖片及資料來源：gizmodo

GB Operator 售價 49.99 美元，可以使用 Game Boy Color 和 Game Boy Advance 的遊戲卡匣玩遊戲，只要在電腦上安裝 Epilogue 開發的桌面應用程式，就可以透過 mGBA 模擬器在電腦上玩遊戲，而且支援在 Windows / Mac / Linux 執行。

除了支援 Game Boy 卡匣之外，Epilogue 表示 GB Operator 還可以搭配 Game Boy Camera 照相機，能將圖片下載到 PC，還能用來開發和玩自製遊戲。

更酷的是，GB Operator 甚至能夠對盜版卡匣進行檢測，讓玩家可以收藏一系列原版卡匣，而不會遇到盜版。

目前這款 GB Operator 已經開放預購，售價 49.99 美元、折合約新台幣 1,395 元，預計將於 2021 年 8 月上市。

圖片及資料來源：gizmodo

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》