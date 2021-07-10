快訊

本島全「逆時中」！ 花蓮晚間轉彎宣布餐飲禁內用

因為分不到「這東西」 譚德塞：Delta變異株正獲得勝利

這款「GB Operator模擬器」 讓你可以在PC玩Game Boy遊戲

聯合新聞網 / 三嘻行動哇 Yipee!
圖片及資料來源：gizmodo
圖片及資料來源：gizmodo

想要在 PC 或 Mac 電腦上重溫 Game Boy 卡匣遊戲嗎？國外遊戲公司 Epilogue 開發一款「GB Operator」或許是個不錯的選擇，只要把卡匣插入到機器裡，搭配桌面模擬器就可以在 Windows / Mac / Linux 作業系統重溫 Game Boy 遊戲。

圖片及資料來源：gizmodo
圖片及資料來源：gizmodo

GB Operator 售價 49.99 美元，可以使用 Game Boy Color 和 Game Boy Advance 的遊戲卡匣玩遊戲，只要在電腦上安裝 Epilogue 開發的桌面應用程式，就可以透過 mGBA 模擬器在電腦上玩遊戲，而且支援在 Windows / Mac / Linux 執行。

除了支援 Game Boy 卡匣之外，Epilogue 表示 GB Operator 還可以搭配 Game Boy Camera 照相機，能將圖片下載到 PC，還能用來開發和玩自製遊戲。

更酷的是，GB Operator 甚至能夠對盜版卡匣進行檢測，讓玩家可以收藏一系列原版卡匣，而不會遇到盜版。

目前這款 GB Operator 已經開放預購，售價 49.99 美元、折合約新台幣 1,395 元，預計將於 2021 年 8 月上市。

圖片及資料來源：gizmodo

《原文刊登於合作媒體三嘻行動哇，聯合新聞網獲授權轉載。》

Game Boy

延伸閱讀

想在Windows 11執行Android平台App？可能面臨不少限制

開箱影片／Turtle Beach Stealth 600 Gen 2電競耳機 眼鏡仔戴了也舒服

超任模擬器Bsnes發明人Near驚傳輕生 長期因網路惡言徹夜難眠

所有Intel Mac可能都不支援Windows 11 原因出在「TPM 2.0」

相關新聞

這款「GB Operator模擬器」 讓你可以在PC玩Game Boy遊戲

想要在 PC 或 Mac 電腦上重溫 Game Boy 卡匣遊戲嗎？國外遊戲公司 Epilogue 開發一款「GB Operator」或許是個不錯的選擇，只要把卡匣插入到機器裡，搭配桌面模擬器就可以在 Windows / Mac / Linux 作業系統重溫 Game Boy 遊戲。

Atari Gaimg不再打造免費遊戲與手遊 未來聚焦PC與遊戲主機

今年4月宣布將業務拆分為遊戲與區塊鏈兩大事業群，目前負責遊戲內容的Atari Gaming未來將聚焦在PC與遊戲主機平台遊戲，不再打造免費遊戲與手機遊戲內容。

任天堂無預警推出美翻新機「純白Switch」 老玩家細看怒譙：就這樣？

任天堂6日晚間無預警宣布Switch新機將於10月8日登場，搭載7吋OLED螢幕並推出純白新色機身，台版售價為10480元。儘管新色令粉絲心動，但對老粉而言最在意的效能方面似乎並無提升，不少玩家紛紛表示換機誘因不強，開酸「銷售末期拿來改善財報的小改款？」

純白新色Nintendo Switch登場 升級7吋窄邊框OLED螢幕

因為疫情升級再度成為熱銷商品的Nintendo Switch終於發表新產品了！除了升級更大尺寸的OLED螢幕，更在原有的...

Switch升級版 10月開賣

任天堂6日宣布，搭載有機發光二極體（OLED）螢幕的Switch遊戲機，將於10月8日開賣，建議零售價為349.99美元...

任天堂推出OLED升級版Switch 售價349.99美元

任天堂6日宣布，搭載有機發光二極體（OLED）螢幕的Switch遊戲機，將於10月8日開賣，建議零售價為349.99美元...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。