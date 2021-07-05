索尼互動娛樂接續收購Nixxes Software 擴大將遊戲移植PC平台發展佈局
除了宣布收購打造《死亡回歸》 (Returnal)的芬蘭Housemarque團隊，索尼互動娛樂再次確認收購位於荷蘭烏特勒支的遊戲工作室Nixxes Software，似乎將強化本身遊戲移植PC平台發展能力。
成立於1999年的Nixxes Software主力在於遊戲設計與開發，以及包含移植作業，近期主要跟Square Enix旗下Eidos Interactive品牌合作，協助包含《古墓奇兵》、《駭客入侵 人類岐裂》、《古墓奇兵：崛起》、《古墓奇兵：暗影》、《漫威復仇者聯盟》等遊戲開發最佳化，以及包含PC版移植工作。
因此由索尼互動娛樂，並且加入成為旗下全球遊戲工作室陣容後，將會強化索尼互動娛樂未來在遊戲移植PC平台發展能力。
目前除了持續在PlayStation推行平台獨佔遊戲作品，索尼互動娛樂目前計畫藉由將旗下遊戲如《地平線：期待黎明》、《往日不再》等過去在Playstation 4平台獨佔作品移植至PC平台，藉此擴大在遊戲市場發展佈局，因此收購Nixxes Software將更有利於未來將更多遊戲移植至PC平台，藉此吸引更多遊戲玩家支持遊玩。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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