快訊

今公布新疫苗預約平台？陳時中下午2時召開記者會

英相強生今宣布如期大解封！把新冠當感冒 自己判斷風險

聽新聞
test
0:00 / 0:00

市調統計顯示全球遊戲玩家人口規模將達30億人 亞洲市場貢獻過半

聯合新聞網 / 楊又肇

市調機構Newzoo近期針對2021年度遊戲市場所作統計顯示，目前全球遊戲玩家人口已經接近30億人規模，同時在未來幾年仍會持續成長，同時有多達28億人會在手機等行動裝置上游玩遊戲，而約14億人會在PC裝置上遊玩，而遊戲主機使用人口則達9億人。

從數字上來看，行動裝置依然是目前最多人使用遊戲內容平台，因此也讓越來越多遊戲業者選擇在手機、平板推出遊戲，同時隨著硬體規格持續更新，PC裝置依然是不少玩家使用遊戲內容平台，而遊戲主機雖然在近年出現市場衰退情況，但依然有多達9億人使用。

不過，要注意的是許多玩家同時會在不同裝置上游玩遊戲，因此上述各平台玩家人口其實是有重疊情況，尤其不少玩家會同時擁有行動裝置、PC及家用主機平台，但顯然許多人生活必要的手機更容易成為遊戲使用裝置。

依照數字統計，Newzoo表示從2020年至2021年間的遊戲人口增長量為5.4%，尤其在去年因為疫情影響之下，讓更多人透過遊戲內容解悶，而預期從2019年至2024年間的玩家人口會有8.7%增長表現，更預計在2024年的遊戲市場將從今年的1758億美元大幅增加至2187億美元規模，同時遊戲人口也預期會增加至33億人以上。

另外，Newzoo統計數據更顯示絕大部分遊戲市場聚集在亞洲地區，今年至少就有50%比例、總計882億美元的市場規模在亞洲地區產生，年增長率更達30%，反觀北美地區、歐洲地區均呈現下滑，但依然分別有426億美元與315億美元市場表現，至於拉丁美洲與中東、非洲則成為遊戲市場新興成長地區。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

非洲

延伸閱讀

日本熱海市土石流已救出23人 尚有20人失聯

熱帶風暴艾爾莎掠過海地 進逼古巴

CNN：接種中國疫苗疫情復燃 不代表疫苗失敗

唐美雲「身如刀割」茹素30年 追隨上人體悟3字

相關新聞

索尼互動娛樂接續收購Nixxes Software 擴大將遊戲移植PC平台發展佈局

除了宣布收購打造《死亡回歸》 (Returnal)的芬蘭Housemarque團隊，索尼互動娛樂再次確認收購位於荷蘭烏特勒支的遊戲工作室Nixxes Software，似乎將強化本身遊戲移植PC平台發展能力。

市調統計顯示全球遊戲玩家人口規模將達30億人 亞洲市場貢獻過半

市調機構Newzoo近期針對2021年度遊戲市場所作統計顯示，目前全球遊戲玩家人口已經接近30億人規模，同時在未來幾年仍會持續成長，同時有多達28億人會在手機等行動裝置上游玩遊戲，而約14億人會在PC裝置上遊玩，而遊戲主機使用人口則達9億人。

有她們陪在家也不無聊！20大Twitch正妹實況主上線療癒你

隨著遊戲及直播技術的發展，遊戲實況成為社群文化中的一環，觀眾可以隨著「實況主」的畫面與視角共同探索遊戲中的各種樂趣，與此同時實況主的魅力、技術與效果就成了吸引觀眾的重要指標，當然顏值也會讓實況的「愉悅」效果加乘，你有喜歡的實況主嗎？

EA確定將在7月22日 舉辦EA Play Live遊戲發表活動

今年依然選擇以獨立活動形式舉辦的EA Play Live活動，稍早確認將會在美國西岸時間7月22日上午10點展開 (台灣時間7月23日凌晨1點)。

在家防疫就是要玩手遊 Apple Arcade近200款遊戲玩起來

三級警戒已經長達一個半月，不知道何時是盡頭的居家防疫生活，有些人變成廚藝料理大師，有些人靠著線上課程運動得比平常還勤，還...

微軟Xbox Cloud Gaming雲端串流遊戲服務 全面開放所有玩家參與公測

今年4月開始以beta形式測試的Xbox Cloud Gaming (亦即Project xCloud)雲端串流遊戲服務，目前將開放所有付費訂閱Xbox Game Pass Ultimate服務的玩家參與公測，並且確認加入iOS平台與PC裝置測試。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。