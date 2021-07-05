市調統計顯示全球遊戲玩家人口規模將達30億人 亞洲市場貢獻過半

市調機構Newzoo近期針對2021年度遊戲市場所作統計顯示，目前全球遊戲玩家人口已經接近30億人規模，同時在未來幾年仍會持續成長，同時有多達28億人會在手機等行動裝置上游玩遊戲，而約14億人會在PC裝置上遊玩，而遊戲主機使用人口則達9億人。

從數字上來看，行動裝置依然是目前最多人使用遊戲內容平台，因此也讓越來越多遊戲業者選擇在手機、平板推出遊戲，同時隨著硬體規格持續更新，PC裝置依然是不少玩家使用遊戲內容平台，而遊戲主機雖然在近年出現市場衰退情況，但依然有多達9億人使用。

不過，要注意的是許多玩家同時會在不同裝置上游玩遊戲，因此上述各平台玩家人口其實是有重疊情況，尤其不少玩家會同時擁有行動裝置、PC及家用主機平台，但顯然許多人生活必要的手機更容易成為遊戲使用裝置。

依照數字統計，Newzoo表示從2020年至2021年間的遊戲人口增長量為5.4%，尤其在去年因為疫情影響之下，讓更多人透過遊戲內容解悶，而預期從2019年至2024年間的玩家人口會有8.7%增長表現，更預計在2024年的遊戲市場將從今年的1758億美元大幅增加至2187億美元規模，同時遊戲人口也預期會增加至33億人以上。

另外，Newzoo統計數據更顯示絕大部分遊戲市場聚集在亞洲地區，今年至少就有50%比例、總計882億美元的市場規模在亞洲地區產生，年增長率更達30%，反觀北美地區、歐洲地區均呈現下滑，但依然分別有426億美元與315億美元市場表現，至於拉丁美洲與中東、非洲則成為遊戲市場新興成長地區。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》