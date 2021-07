EA確定將在7月22日 舉辦EA Play Live遊戲發表活動

今年依然選擇以獨立活動形式舉辦的EA Play Live活動,稍早確認將會在美國西岸時間7月22日上午10點展開 (台灣時間7月23日凌晨1點)。

除了將展示《Apex英雄》最新更新,以及日前揭曉的《戰地風雲2042》 (Battlefield 2042),EA預期也會公布冒險遊戲新作《Lost in Random》實機遊玩畫面。

在EA稍早公布消息中,更確認在7月22日正式舉辦的EA Play Live之前,將會7月8日舉辦針對第一人稱遊戲展望討論活動,而7月13日舉辦活動則會聚焦在原創作品與獨立遊戲內容,至於7月19日則預期公布《勁爆美式足球2022》新作內容。

在此之前,不少消息指稱EA有可能準備投入遊戲重製,透過舊作再次翻新方式吸引更多玩家。

EA Play Live is only a month away! Watch our pre-show July 22nd starting at 10AM PT/1PM ET, followed by the main showcase. See you then. 👋 pic.twitter.com/1PZ5IXRYeP

