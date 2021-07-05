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EA確定將在7月22日 舉辦EA Play Live遊戲發表活動
今年依然選擇以獨立活動形式舉辦的EA Play Live活動，稍早確認將會在美國西岸時間7月22日上午10點展開 (台灣時間7月23日凌晨1點)。
除了將展示《Apex英雄》最新更新，以及日前揭曉的《戰地風雲2042》 (Battlefield 2042)，EA預期也會公布冒險遊戲新作《Lost in Random》實機遊玩畫面。
在EA稍早公布消息中，更確認在7月22日正式舉辦的EA Play Live之前，將會7月8日舉辦針對第一人稱遊戲展望討論活動，而7月13日舉辦活動則會聚焦在原創作品與獨立遊戲內容，至於7月19日則預期公布《勁爆美式足球2022》新作內容。
在此之前，不少消息指稱EA有可能準備投入遊戲重製，透過舊作再次翻新方式吸引更多玩家。
EA Play Live is only a month away! Watch our pre-show July 22nd starting at 10AM PT/1PM ET, followed by the main showcase. See you then. 👋 pic.twitter.com/1PZ5IXRYeP
— Electronic Arts (@EA) June 22, 2021
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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