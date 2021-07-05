EA確定將在7月22日 舉辦EA Play Live遊戲發表活動

隨著遊戲及直播技術的發展，遊戲實況成為社群文化中的一環，觀眾可以隨著「實況主」的畫面與視角共同探索遊戲中的各種樂趣，與此同時實況主的魅力、技術與效果就成了吸引觀眾的重要指標，當然顏值也會讓實況的「愉悅」效果加乘，你有喜歡的實況主嗎？

2021-07-05 09:52