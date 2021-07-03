快訊

北市市場專案再增5確診 環南市場41人確診共匡列151人

他自封「平鎮地下市長」桃園30里長集體貪汙判重刑

強化PS5畫面表現 《對馬戰鬼 導演剪輯版》追加全新「壹岐島」章節

聯合新聞網 / 楊又肇

去年於PlayStation 4平台推出的《對馬戰鬼》 (Ghost of Tsushima)，由索尼互動娛樂確定將於8月20日推出對應PlayStation 5與PlayStation 4的《對馬戰鬼 導演剪輯版》 (Ghost of Tsushima Director's Cut)。

相較去年推出版本，《對馬戰鬼 導演剪輯版》將收錄遊戲故事主軸與先前上市後所釋出更新內容，還將追加全新發生在對馬島鄰近島嶼—壹岐島上的故事章節。

壹岐島是位於日本九州北方玄界灘的島嶼，除了本島以外，還有21個附屬島嶼，但大多為無人島，僅少數島嶼有人居住，而壹岐島恰好在九州與對馬島中間，因此在《對馬戰鬼 導演剪輯版》追加內容中，將描述主角境井仁在此展開故事。

不過，索尼互動娛樂尚未公布具體細節，但強調將會增加全新遊玩章節、全新武器、全新角色，並且增加全新敵方角色，甚至還會追加全新動物，另外也會開放全新獎盃供玩家解鎖成就。而這次比較特別的更新，則是針對日語配音部分追加日語發音時的嘴型表現方式，讓﻿境井仁等角色說話時，不再有嘴型表現上的違和感。

至於在PlayStation 5平台版本中，《對馬戰鬼 導演剪輯版》將會對應4K 60fps畫面表現，同時也會加快遊戲讀取速度，並且強化震動回饋觸覺，以及3D聲音表現，讓玩家可以有更沉浸遊玩體驗。

另外，如果玩家先前已經玩過先前在PlayStation 4平台發行的《對馬戰鬼》，亦可直接將先前遊玩紀錄帶到PlayStation 5平台的《對馬戰鬼 導演剪輯版》遊玩，並且取得後續更新。至於先前推出的《對馬戰鬼 奇譚模式》 (Ghost of Tsushima: Legends)也會免費獲得更新，並且預計在未來釋出更新，相關細節則會在未來幾周內公布。

《對馬戰鬼 導演剪輯版》預計在8月20日推出，PlayStation 5版本將以69.99美元價格銷售，PlayStation 4版本則會以59.99美元價格銷售。

遊戲將從即日起可透過PlayStation Store預購數位版，另外也會開放實體通路預購，若透過合作通路完成預購的話，將可獲得《對馬戰鬼》數位原聲帶，其中包含在壹岐島的兩首新曲，同時也包含《對馬戰鬼》精選設定集，同樣也會收錄10篇壹岐島相關概念美術設定。

而在《對馬戰鬼 導演剪輯版》上市前完成預購的話，即可下載《對馬戰鬼》PlayStation 4版本，並且在遊戲上市前體驗對馬島上各處景象，以及境井仁所經歷故事。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 PS5

延伸閱讀

Sony再收購《古墓奇兵》開發支援團隊Nixxes Software 鞏固PC移植技術

韓國多人新作《Project Relic》實機畫面公開 借鑒古代文明的微類魂RPG

HyperX推出改款Cloud Revolver 7.1電競耳機 耳機娘「黑葉娜娜」同步登台

Sony收購《死亡回歸》製作團隊Housemarque 還準備收購Bluepoint Games？

相關新聞

在家防疫就是要玩手遊 Apple Arcade近200款遊戲玩起來

三級警戒已經長達一個半月，不知道何時是盡頭的居家防疫生活，有些人變成廚藝料理大師，有些人靠著線上課程運動得比平常還勤，還...

微軟Xbox Cloud Gaming雲端串流遊戲服務 全面開放所有玩家參與公測

今年4月開始以beta形式測試的Xbox Cloud Gaming (亦即Project xCloud)雲端串流遊戲服務，目前將開放所有付費訂閱Xbox Game Pass Ultimate服務的玩家參與公測，並且確認加入iOS平台與PC裝置測試。

亞馬遜再次斥資收購Podcast託管平台Art19 Media 擴大與Spotify等業者競爭

針對Podcast市場佈局，亞馬遜在去年宣布收購Podcast內容出版商Wondery之後，稍早更確認收購Podcast內容託管平台Art19 Media，計畫以此與Spotify、蘋果、Facebook等業者對抗。

Ubisoft展示《阿凡達：潘朵拉邊境》背後採用全新Snowdrop引擎技術表現

以電影《阿凡達》改編，預計在2022年於PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC平台上推出的第一人稱動作冒險遊戲《阿凡達：潘朵拉邊境》 (Avatar: Frontiers of Pandora)，稍早由Ubisoft公布遊戲背後採用的全新Snowdrop引擎技術表現，藉此在次世代遊戲主機呈現迷人的潘朵拉星球世界。

Google成立機器學習團隊 讓人工智慧更具體落實在旗下產品

Google稍早在內部成立機器學習團隊，計畫將更多人工智慧技術應用落實在旗下產品。

EPIC Games向開發者免費提供線上聊天與防作弊功能 更方便跨平台遊玩

Epic Games宣布向開發者提供遊戲中線上語音聊天，以及防作弊服務，並且將作為Epic Oneline Services免費開放使用，分別支援Windows、Mac、Linux、PlayStation、Xbox、Nintendo Switch、iOS與Android平台使用，更相容市面上主要遊戲引擎打造內容。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。