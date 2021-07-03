強化PS5畫面表現 《對馬戰鬼 導演剪輯版》追加全新「壹岐島」章節

去年於PlayStation 4平台推出的《對馬戰鬼》 (Ghost of Tsushima)，由索尼互動娛樂確定將於8月20日推出對應PlayStation 5與PlayStation 4的《對馬戰鬼 導演剪輯版》 (Ghost of Tsushima Director's Cut)。

相較去年推出版本，《對馬戰鬼 導演剪輯版》將收錄遊戲故事主軸與先前上市後所釋出更新內容，還將追加全新發生在對馬島鄰近島嶼—壹岐島上的故事章節。

壹岐島是位於日本九州北方玄界灘的島嶼，除了本島以外，還有21個附屬島嶼，但大多為無人島，僅少數島嶼有人居住，而壹岐島恰好在九州與對馬島中間，因此在《對馬戰鬼 導演剪輯版》追加內容中，將描述主角境井仁在此展開故事。

不過，索尼互動娛樂尚未公布具體細節，但強調將會增加全新遊玩章節、全新武器、全新角色，並且增加全新敵方角色，甚至還會追加全新動物，另外也會開放全新獎盃供玩家解鎖成就。而這次比較特別的更新，則是針對日語配音部分追加日語發音時的嘴型表現方式，讓﻿境井仁等角色說話時，不再有嘴型表現上的違和感。

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至於在PlayStation 5平台版本中，《對馬戰鬼 導演剪輯版》將會對應4K 60fps畫面表現，同時也會加快遊戲讀取速度，並且強化震動回饋觸覺，以及3D聲音表現，讓玩家可以有更沉浸遊玩體驗。

另外，如果玩家先前已經玩過先前在PlayStation 4平台發行的《對馬戰鬼》，亦可直接將先前遊玩紀錄帶到PlayStation 5平台的《對馬戰鬼 導演剪輯版》遊玩，並且取得後續更新。至於先前推出的《對馬戰鬼 奇譚模式》 (Ghost of Tsushima: Legends)也會免費獲得更新，並且預計在未來釋出更新，相關細節則會在未來幾周內公布。

《對馬戰鬼 導演剪輯版》預計在8月20日推出，PlayStation 5版本將以69.99美元價格銷售，PlayStation 4版本則會以59.99美元價格銷售。

遊戲將從即日起可透過PlayStation Store預購數位版，另外也會開放實體通路預購，若透過合作通路完成預購的話，將可獲得《對馬戰鬼》數位原聲帶，其中包含在壹岐島的兩首新曲，同時也包含《對馬戰鬼》精選設定集，同樣也會收錄10篇壹岐島相關概念美術設定。

而在《對馬戰鬼 導演剪輯版》上市前完成預購的話，即可下載《對馬戰鬼》PlayStation 4版本，並且在遊戲上市前體驗對馬島上各處景象，以及境井仁所經歷故事。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》