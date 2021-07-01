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Sony收購《死亡回歸》製作團隊Housemarque 還準備收購Bluepoint Games？

聯合新聞網 / 楊又肇

Sony宣布已經收購打造《死亡回歸》 (Returnal)的芬蘭Housemarque團隊，藉此擴大旗下全球遊戲工作室陣容。

Housemarque過去與Sony合作遊戲已有長年經驗，從2007年在PlayStation 3推出射擊遊戲《Super Stardust HD》，到近期於PlayStation 5推出第三人稱動作射擊遊戲《死亡回歸》 (Returnal)，並且強調可發揮PlayStation 5平台硬體效能。

而此次加入Sony，預期Housemarque將可協助擴展更多PlayStation平台遊戲內容。

不過，在日本地區透過Twitter宣傳此項消息時，Sony似乎不慎放錯圖片素材，「預先」公布Bluepoint Games將會加入Sony全球遊戲工作室的消息。

在此之前，Bluepoint Games分別在PlayStation平台製作《惡魔靈魂 重製版》、《戰神合輯》、《秘境探險：奈森‧德瑞克合輯》，以及《潛龍諜影 高解析度版》等作品，因此收購Bluepoint Games顯然也對PlayStation平台內容擴展有利。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

日本 芬蘭 Sony

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