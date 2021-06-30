微軟Xbox Cloud Gaming雲端串流遊戲服務 全面開放所有玩家參與公測
今年4月開始以beta形式測試的Xbox Cloud Gaming (亦即Project xCloud)雲端串流遊戲服務，目前將開放所有付費訂閱Xbox Game Pass Ultimate服務的玩家參與公測，並且確認加入iOS平台與PC裝置測試。
其中，iOS平台將如先前說明藉由PWA (Progressive Web Application,漸進式網路應用程式)形式使用，亦即透過iOS作業系統內建的Safari瀏覽器即可使用，而PC裝置則僅需透過Microsoft Edge或Google Chrome瀏覽器即可遊玩。
至於針對先前已經開放使用的Xbox主機，則是會加入支援1080P@60fps畫面顯示，另外也宣布包含Razer Kishi與Backbone One兩款控制手把均獲得Designed for Xbox的設計認證，而在其他裝置上也能使用相容運作的藍牙控制手把，例如在iPad上連接PlayStation 4控制器進行遊玩。
微軟希望藉由串流遊玩方式吸引更多玩家加入Xbox遊戲陣容，但也強調未來依然會著重Xbox遊戲主機發展布局。
目前支援使用Xbox Cloud Gaming的地區僅有22個國家地區，包含美國、英國、瑞士、瑞典、西班牙、斯洛伐克、葡萄牙、波蘭、挪威、荷蘭、韓國、義大利、愛爾蘭、匈牙利、德國、法國、芬蘭、丹麥、捷克、加拿大、比利時與奧地利，而台灣、香港、日本等地區則因為內容使用版權等限制尚未開放使用。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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