亞馬遜再次斥資收購Podcast託管平台Art19 Media 擴大與Spotify等業者競爭

以電影《阿凡達》改編，預計在2022年於PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC平台上推出的第一人稱動作冒險遊戲《阿凡達：潘朵拉邊境》 (Avatar: Frontiers of Pandora)，稍早由Ubisoft公布遊戲背後採用的全新Snowdrop引擎技術表現，藉此在次世代遊戲主機呈現迷人的潘朵拉星球世界。

2021-06-27 08:47