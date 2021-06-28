快訊

評／模擬大國衝突！美軍「北方邊境」演習的意義

聽新聞
test
0:00 / 0:00

亞馬遜再次斥資收購Podcast託管平台Art19 Media 擴大與Spotify等業者競爭

聯合新聞網 / 楊又肇

針對Podcast市場佈局，亞馬遜在去年宣布收購Podcast內容出版商Wondery之後，稍早更確認收購Podcast內容託管平台Art19 Media，計畫以此與Spotify、蘋果、Facebook等業者對抗。

不過，亞馬遜、Art19 Media並未透露此次收購金額，而未來亞馬遜預期藉由Art19 Media旗下資源擴展Podcast內容發展。

在此之前，Art19 Media主要提供Podcast內容託管，以及出版提供使用服務，另外也提供Podcast廣告業務，因此收購Art19 Media對於亞馬遜來說，將更有利於Podcast市場競爭。

目前包含Spotify、蘋果、Facebook，乃至於Google均先後佈局Podcast內容市場，同時藉由廣告內容、訂閱服務等方式增加營收，更藉由Podcast內容吸引更多使用者，並且透過內容加深使用黏著與平台支持度。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

廣告

延伸閱讀

熊熊遭男星騷擾「某部位狂貼起反應」　怒：覺得被侮辱！

亞馬遜會員日 業績減

蘋果Podcasts推全新訂閱制 10元起享無廣告、獨家內容

自曝去年9月單身到現在 熊熊不再當戀愛腦

相關新聞

亞馬遜再次斥資收購Podcast託管平台Art19 Media 擴大與Spotify等業者競爭

針對Podcast市場佈局，亞馬遜在去年宣布收購Podcast內容出版商Wondery之後，稍早更確認收購Podcast內容託管平台Art19 Media，計畫以此與Spotify、蘋果、Facebook等業者對抗。

Ubisoft展示《阿凡達：潘朵拉邊境》背後採用全新Snowdrop引擎技術表現

以電影《阿凡達》改編，預計在2022年於PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC平台上推出的第一人稱動作冒險遊戲《阿凡達：潘朵拉邊境》 (Avatar: Frontiers of Pandora)，稍早由Ubisoft公布遊戲背後採用的全新Snowdrop引擎技術表現，藉此在次世代遊戲主機呈現迷人的潘朵拉星球世界。

Google成立機器學習團隊 讓人工智慧更具體落實在旗下產品

Google稍早在內部成立機器學習團隊，計畫將更多人工智慧技術應用落實在旗下產品。

EPIC Games向開發者免費提供線上聊天與防作弊功能 更方便跨平台遊玩

Epic Games宣布向開發者提供遊戲中線上語音聊天，以及防作弊服務，並且將作為Epic Oneline Services免費開放使用，分別支援Windows、Mac、Linux、PlayStation、Xbox、Nintendo Switch、iOS與Android平台使用，更相容市面上主要遊戲引擎打造內容。

東京電玩展公佈主視覺與全新活動標誌！新增VR展區體驗內容

今年4月確認維持線上舉辦的東京電玩展，稍早由主辦單位電腦娛樂供應商協會 (CESA)公布今年度主視覺圖與全新活動標誌，更確認增加虛擬實境展場內容，讓與會者能透過虛擬實境方式參與此次東京電玩展。

微軟將在次於北美、歐洲地區 恢復提供Xbox Design Lab控制器客製化服務

微軟去年因為準備推出新機與新款控制器，因此讓Xbox Design Lab控制器客製化服務暫停，而在E3 2021延長線上活動中則是宣布將恢復運作消息。

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。