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亞馬遜再次斥資收購Podcast託管平台Art19 Media 擴大與Spotify等業者競爭
針對Podcast市場佈局，亞馬遜在去年宣布收購Podcast內容出版商Wondery之後，稍早更確認收購Podcast內容託管平台Art19 Media，計畫以此與Spotify、蘋果、Facebook等業者對抗。
不過，亞馬遜、Art19 Media並未透露此次收購金額，而未來亞馬遜預期藉由Art19 Media旗下資源擴展Podcast內容發展。
在此之前，Art19 Media主要提供Podcast內容託管，以及出版提供使用服務，另外也提供Podcast廣告業務，因此收購Art19 Media對於亞馬遜來說，將更有利於Podcast市場競爭。
目前包含Spotify、蘋果、Facebook，乃至於Google均先後佈局Podcast內容市場，同時藉由廣告內容、訂閱服務等方式增加營收，更藉由Podcast內容吸引更多使用者，並且透過內容加深使用黏著與平台支持度。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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