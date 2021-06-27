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Ubisoft展示《阿凡達：潘朵拉邊境》背後採用全新Snowdrop引擎技術表現

聯合新聞網 / 楊又肇

電影《阿凡達》改編，預計在2022年於PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC平台上推出的第一人稱動作冒險遊戲《阿凡達：潘朵拉邊境》 (Avatar: Frontiers of Pandora)，稍早由Ubisoft公布遊戲背後採用的全新Snowdrop引擎技術表現，藉此在次世代遊戲主機呈現迷人的潘朵拉星球世界。

《阿凡達：潘朵拉邊境》由Ubisoft旗下遊戲工作室Massive Entertainment，共同攜手曾經製作電影《阿凡達》的美國電影製作公司光影風暴娛樂 (Lightstorm Entertainment)，以及迪士尼共同開發，將針對PlayStation 5、Xbox Series X|S與PC平台特性打造，並且將以開放世界架構繞玩家受栩栩如真的潘朵拉景象。

玩家將在此獨立外傳遊戲故事中扮演納美人，並且橫跨潘朵拉無人見過的地區－「西部邊境」，除了將探索有著獨特生物與新角色的生意盎然世界，同時也須擊退威脅這個世界的RDA (資源開發總署)部隊。

遊戲將以第一人稱動作冒險形式呈現，預計在2022年正式推出。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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