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Google成立機器學習團隊 讓人工智慧更具體落實在旗下產品

聯合新聞網 / 楊又肇

Google稍早在內部成立機器學習團隊，計畫將更多人工智慧技術應用落實在旗下產品。

事實上，Google很早就已經將人工智慧技術應用在旗下Google Search、Google翻譯、Google Camera、Google Photos、Google Maps等眾人常用服務，而此次重組機器學習團隊，則是源自現有人工智慧研究團隊，讓人工智慧技術能更具體落實在旗下產品。

依照Google說明，未來將在2-3年內更廣泛應用人工智慧技術，而此次調整更是為了加速人工智慧技術應用佈局所做準備。

而新成立的機器學習團隊將由人工智慧工程部門副總裁Nadav Aron負責帶領，除了將持續與人工智慧研究團隊合作，同時也會與Google產品項目團隊合作，藉此加快將人工智慧技術應用旗下產品的腳步。

目前Google諸多服務均仰賴人工智慧技術，藉此對應每日蓬勃成長的數據量處理需求，並且讓旗下服務仍持續加快使用反應表現，讓使用者更快找到所需資料，或是讓工作效率提昇。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

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