EPIC Games向開發者免費提供線上聊天與防作弊功能 更方便跨平台遊玩
Epic Games宣布向開發者提供遊戲中線上語音聊天，以及防作弊服務，並且將作為Epic Oneline Services免費開放使用，分別支援Windows、Mac、Linux、PlayStation、Xbox、Nintendo Switch、iOS與Android平台使用，更相容市面上主要遊戲引擎打造內容。
此次提供使用的線上語音聊天功能可對應跨平台、跨裝置使用，支援一對一私聊，或是群體聊天，並且透過EPIC Games伺服器運作。依照EPIC Games說明，此項線上聊天功能已經透過《要塞英雄》 (Fortnite)大規模測試，因此運作穩定也有一定程度保證，同時也意味可對應數百萬名玩家同時上線使用。
至於此次同步推出的防作弊服務，則可讓開發者更容易在設計遊戲中避免作弊行為，同樣也支援跨平台、跨裝置使用，雖然無法保證阻斷所有遊戲作弊行為，但預期將能降低多數作弊行為影響遊戲遊玩公平性問題。
而提供這兩項功能，EPIC Games表示希望讓更多開發者能善用其下服務，即便不是採用EPIC Games旗下Unreal Engine遊戲引擎打造也能使用，藉此與更多遊戲開發者合作。
《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》
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