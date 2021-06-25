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《Final Fantasy IX》改編兒童動畫！由SQUARE ENIX與Cyber Group Studios合作打造

聯合新聞網 / 楊又肇

SQUARE ENIX與法國巴黎動畫工作室Cyber Group Studios合作，將以《Final Fantasy IX》為基礎創作適合兒童觀看的動畫作品。

《Final Fantasy IX》是在2000年7月7日於PlayStation平台推出，相比前作《Final Fantasy VIII》、《Final Fantasy VII》故事陳述方式，再次回歸系列作品奇幻故事風格，描述年輕盜賊吉坦與從亞歷山德里亞王國逃離的公主嘉妮特相遇，並且展開童話般冒險的故事。

而此次合作，將成為《Final Fantasy》系列作品首度改編成兒童向內容的嘗試，將鎖定8歲至13歲兒童觀看族群，預計會在今年底或明年初投入製作，並且由Cyber Group Studios負責製作，以及全球發行等業務，SQUARE ENIX則是提供內容授權使用。

在此之前，《Final Fantasy》系列作品也曾被改編成諸多動畫作品，包含在1994年推出的同名作品《Final Fantasy》，以及在2021年推出的《太空戰士：疾風境界》 (FF:U)，而2005年推出的《太空戰士VII：降臨神子》更讓不少粉絲期待《Final Fantasy VII》重製可能 (後來也確定投入重製，並且在去年正式推出遊戲作品)，而在2016年推出的《王者之劍 Final Fantasy XV》，則是為了補強《Final Fantasy XV》遊戲故事。

《原文刊登於合作媒體mashdigi，聯合新聞網獲授權轉載。》

動畫 Final Fantasy

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